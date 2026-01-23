São Gonçalo: serão oferecidas vagas para costureira, auxiliar de costura, líder de célula de produção, auxiliar de expedição, passadeira, auxiliar de corte, cortador e auxiliar administrativo financeiro - Divulgação

São Gonçalo: serão oferecidas vagas para costureira, auxiliar de costura, líder de célula de produção, auxiliar de expedição, passadeira, auxiliar de corte, cortador e auxiliar administrativo financeiroDivulgação

Publicado 23/01/2026 16:20

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo realizará a primeira edição do Programa Oportunidades de 2026 na próxima semana. O evento, que acontece através da Subsecretaria de Trabalho em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), acontecerá na terça-feira (27), das 10h às 16h, no Espaço Mais Conhecimento, no Partage Shopping.

O Oportunidades tem como objetivo encaminhar gonçalenses para vagas de emprego, além de promover aproximação entre trabalhadores, empresas e instituições parceiras. Durante o Oportunidades, as pessoas são encaminhadas para entrevistas em vagas de emprego que se encaixam em seus perfis. Quem não consegue encaminhamento no dia, tem o currículo incluído no sistema e pode ser chamada para futuras oportunidades. A ação também facilita o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor com atendimentos relacionados ao Microempreendedor Individual (MEI), como regularização de débitos, inscrição municipal e cadastros.

Nesta edição, serão oferecidas vagas para costureira, auxiliar de costura, líder de célula de produção, auxiliar de expedição, passadeira, auxiliar de corte, cortador, auxiliar administrativo financeiro, dentre outras vagas fora do setor de confecção.



Serviço:



O Oportunidades acontecerá na terça-feira (27), das 10h às 16h, no Espaço Mais Conhecimento, no segundo piso do Partage Shopping, localizado na Avenida Presidente Kennedy, 425, Centro.







Ascom: Arquivo/Ascom



