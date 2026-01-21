São Gonçalo: ação realizada pela Prefeitura alerta cidadãos para o uso de álcool e drogas no Carnaval - Renan Otto

Publicado 21/01/2026 16:09

São Gonçalo - Com o Carnaval se aproximando, a Secretaria de Políticas sobre Álcool e Drogas (Sempad) da Prefeitura de São Gonçalo realizou uma ação de conscientização na manhã desta quarta-feira (21), em frente ao Trade Center (prédio do relógio), em Alcântara. Na ação, os gonçalenses que passavam pelo local puderam receber informações sobre as diferentes drogas através de um totem interativo. Além disso, a equipe da secretaria orientou pedestres e motoristas da região sobre o uso indevido das drogas e suas consequências, principalmente, durante as celebrações do Carnaval.

“Durante a festividade, muitas pessoas viajam e vão para rua com muita alegria e podem passar do limite no uso de álcool e outras drogas. Então, estamos reforçando que o uso abusivo pode levar a acidentes de trânsito, entre diversos outros problemas,” destacou a diretora de eventos da Sempad, Sabrina Rosa. A equipe distribuiu panfletos informativos, com o número e endereço da secretaria, para quem desejar buscar ajuda. Na próxima quarta-feira (28), a ação será realizada na Praça Dr. Luiz Palmier, no Centro.

O morador de Alcântara, Alexandre Diniz, de 26 anos, conta que ações como essa são muito importantes para quem passa por dependência química. “Nessa região, tem muitos moradores de rua que são dependentes químicos. Eu já fui um deles e vejo que, atualmente, as pessoas estão mais dispostas a procurar ajuda. É muito importante ter sempre essas abordagens para orientar a população,” afirmou.



Serviço:



A sede da Sempad fica na Rua Doutor Porciúncula, nº 395 – 2º andar, na Venda da Cruz e funciona das 9h às 17h. O número para contato é (21) 2303-2351.



