São Gonçalo: no início da gestão do prefeito Capitão Nelson, a mamografia era oferecida apenas no Espaço Rosa - Fábio Guimarães

Publicado 20/01/2026 10:15

São Gonçalo - A Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo vai oferecer o exame de mamografia em breve. O equipamento já foi instalado na sala que foi preparada para a realização do exame na unidade. Ele passará por testes e os funcionários serão treinados nesta segunda quinzena de janeiro. A previsão é que a mamografia comece a ser realizada na unidade, no próximo mês, através de agendamento realizado pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo.

A descentralização do serviço faz parte da política do prefeito Capitão Nelson de oferecer exames eletivos mais perto dos pacientes. A oferta em mais um local também vai contribuir para reduzir filas e agilizar o atendimento, especialmente para mulheres que fazem parte do público-alvo na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama.

“Estamos investindo na saúde do gonçalense. A maior parte das unidades foram revitalizadas e outras construídas do zero na gestão do prefeito Capitão Nelson. Agora, estamos ampliando e, assim, fortalecendo os locais com exames de imagem com boa estrutura, tecnologia de ponta e profissionais preparados”, explicou o secretário municipal de Saúde, Gabriel Mello.

No início da gestão do prefeito Capitão Nelson, a mamografia era oferecida apenas no Espaço Rosa. Atualmente, ela também é realidade no Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três; e na Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha, que iniciou a oferta na semana passada. Além do Mutondo, o exame também ainda será realizado na nova Clínica de Neves, que será inaugurada no segundo semestre.

Regulação

Todos os exames eletivos são agendados através da Central de Regulação, que organiza o fluxo de marcações de acordo com critérios clínicos. Para ter acesso aos procedimentos, os gonçalenses devem procurar as unidades de saúde da família (USFs) do bairro, que farão os encaminhamentos necessários. As unidades inserem os pacientes no sistema da Central de Regulação, que vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço. É necessário que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. Também é importante que o paciente salve o número (21) 3195-5198 e atenda a ligação. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde. Se houver alguma pendência no pedido, os funcionários das unidades de saúde avisam ao paciente para que regularize a situação. Com qualquer pendência, o paciente não é chamado.

