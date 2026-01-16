São Gonçalo: foi desenvolvida uma ação itinerante por iniciativa da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e do Procon-RJ - Divulgação

Publicado 16/01/2026 16:59

São Gonçalo - Centenas de gonçalenses estiveram, na manhã desta sexta-feira (16), na ação itinerante Expresso do Consumidor, realizada na Praça da Trindade. Durante o evento, foram fornecidos diversos serviços gratuitos, como emissão de segunda via de documentos e outros atendimentos do Poupatempo.

Durante a manhã, foi desenvolvida a ação itinerante que é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e Procon-RJ, que usa um ônibus adaptado para garantir serviços gratuitos à população. Além disso, a Prefeitura de São Gonçalo, através das secretarias de Assistência Social, Desenvolvimento Econômico, Políticas sobre Álcool e Drogas e Saúde, também estiveram presentes oferecendo atendimento dos CRAS, orientação do Sistema Nacional de Emprego (Sine), conscientização e alerta sobre o uso de substâncias como álcool e drogas e testes rápidos de saúde, aferições de glicose e pressão. O evento contou com o apoio da Guarda Municipal.

As concessionárias Águas do Rio e Enel também estavam no local negociando dívidas e realizando a troca de lâmpadas antigas por novas. A Águas do Rio também forneceu água gratuitamente para as pessoas que estavam na ação. No horário da tarde, foi o momento das crianças fazerem a festa com a Caravana de Arte e Lazer da Fundação de Arte, Esporte e Lazer (Faelsg) de São Gonçalo, que levou brinquedos infláveis, brincadeiras e lanches gratuitos para diversas famílias.

“Esse tipo de evento é muito importante para a população! Orientar e fornecer documentação para os gonçalenses dá dignidade às pessoas, é sinônimo de carinho e cuidado. Já realizamos serviços como os oferecidos aqui nas nossas secretarias, mas ver essa união com o Governo do Estado só mostra mais ainda como a união faz a força! Agradeço a todos os presentes e aos envolvidos em mais essa ação pela população”, disse o prefeito Capitão Nelson.

“Estamos com todos os serviços do Poupatempo, 16 tipos de isenções, primeira e segunda via de cartão do SUS, segunda via de título, consultoria jurídica, além do apoio dos parceiros Enel e Águas do Rio. Também estamos realizando exames oftalmológicos gratuitos e a confecção de óculos a preço popular. Ações como essa são importante porque vemos resultado, são centenas de pessoas buscando esse apoio. A Prefeitura de São Gonçalo também está nos dando auxílio com a presença de diversas secretarias”, afirmou Orlando Hortêncio, representante da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON).

Ivanilde Veríssimo, de 65 anos, é moradora da Trindade e participou da ação. Ela aproveitou os serviços gratuitos que estavam sendo oferecidos e emitiu uma nova identidade e uma nova certidão de nascimento. “Há um tempo atrás, eu conversei com o prefeito Capitão Nelson aqui mesmo e solicitei ações como essa e ele atendeu! Está ótimo aqui! Super organizado, tem água para nós bebermos, tem cobertura para não ficarmos no sol. Os serviços são gratuitos. Minha certidão de nascimento estava toda colada de tão antiga, por isso, vim aqui e fiz uma nova, além de uma nova identidade, já que, no momento, eu não tenho condições de pagar a taxa para fazer um novo documento. Também fui no oftamologista e fiz o cartão da terceira idade. Resolvi tudo num lugar só e foi rápido! Não precisei andar no sol para resolver tudo e praticamente dentro de casa, além do atendimento maravilhoso dos atendentes”, disse ela.