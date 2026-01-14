São Gonçalo: Tombos, quedas, queimaduras, choques, atropelamentos, intoxicação por produtos químicos ou medicamentos, cortes, mordedura animal são as principais emergências - Divulgação

São Gonçalo: Tombos, quedas, queimaduras, choques, atropelamentos, intoxicação por produtos químicos ou medicamentos, cortes, mordedura animal são as principais emergênciasDivulgação

Publicado 14/01/2026 18:01

Médicos voltam a alertar para o crescimento no número de acidentes envolvendo crianças e adolescentes nesta época do ano. As quedas, afogamentos e queimaduras por choque elétrico ou alimentos quentes são os mais frequentes. Segundo dados do Ministério da Saúde, em época de férias, há um aumento de 25% nos acidentes domésticos, em relação ao restante do ano. Por isso, a atenção dos pais ou responsáveis com as crianças precisa ser ampliada.

No Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, médicos alertam para o perigo dos acidentes nesta época do ano. Tombos, quedas, queimaduras, choques, atropelamentos, intoxicação por produtos químicos ou medicamentos, cortes, mordedura animal são as principais emergências registradas pelos médicos neste período. Somente nos dez primeiros dias deste mês de janeiro, 34 crianças deram entrada na emergência ou no centro de trauma da unidade.

"No período de férias escolares, a atenção sobre as crianças deve ser redobrada. Com maior liberdade para frequentar áreas de lazer de condomínios, quintais, praças e clubes, ocorre um risco maior de acidentes, principalmente quedas de diversos tipos e até queimaduras. É necessário vigilância absoluta dos pais e responsáveis", garante a coordenadora da emergência pediátrica do HEAT, a médica Melissa Monção.