Niterói: Festival Irmãos de Axé acontece neste domingo - Divulgação

Niterói: Festival Irmãos de Axé acontece neste domingoDivulgação

Publicado 14/01/2026 17:26

São Gonçalo - A cidade será palco de um encontro potente entre música, espiritualidade, cultura e ancestralidade com a realização do Irmãos de Axé Festival, evento que acontece no próximo domingo, 18 de janeiro, a partir das 14h, no Sambarzin. Mais do que um evento musical, o festival nasce como um espaço de celebração da cultura preta, do legado ancestral africano e da força do axé como elemento de união, resistência e identidade dando início aos festejos em homenagem a Oxossi, um dos orixás regentes de 2026.



Diferentes gerações reunidas com o mesmo pensamento, reafirmar a negritude e festejar a ancestralidade com música e representatividade. No município que é o berço da umbanda, nove artistas subirão ao palco com a proposta de integrar axé, ancestralidade e conexão positiva, criando experiências inesquecíveis para o público.

No lineup, Ekedji Joice, Mika, Joia do Couro, Lary D’Oya, Igor Benatti, Fomod Jagun, Celynho Show, Wagner do Vale e Samba do Senado ditam o ritmo que veio de África e tomou conta do mundo. Cada atração carrega em sua trajetória a conexão com o axé, com a musicalidade afro-brasileira e com expressões que atravessam o sagrado, o cultural e o popular, criando uma experiência que vai além do entretenimento.



O festival é aguardado com grande expectativa por um público que cultiva vínculos profundos com a cultura de terreiro, com o samba, com a espiritualidade e com as manifestações que preservam e difundem a herança africana no Brasil.



“O Irmãos de Axé Festival nasce para ser um espaço de reverência, alegria e fortalecimento da cultura preta. É um encontro de irmãos, de histórias, de sons e de memórias que seguem vivos através da música”, destaca Windson Sambar, idealizador do evento.



Os ingressos estão à venda e há promoções especiais para quem deseja comemorar o aniversário. Para quem busca exclusividade, camarotes e mesas estão disponíveis para venda, oferecendo conforto e visibilidade privilegiada do palco. Informações e vendas no telefone (21) 98354-1011 - whatsapp.



SERVIÇO



Evento: Irmãos de Axé Festival

Data: 18 de janeiro

Horário: A partir das 14h

Local: Sambarzin – Rua Coronel Serrado, 202 - São Gonçalo (RJ)

Atrações: Ekedji Joice Mika, Joia do Couro, Lary D’Oya, Igor Benatti, Fomod Jagun, Celynho Show, Wagner do Vale e Samba do Senado

Classificação: 18 anos

