Niterói: Festival Irmãos de Axé acontece neste domingoDivulgação
Diferentes gerações reunidas com o mesmo pensamento, reafirmar a negritude e festejar a ancestralidade com música e representatividade. No município que é o berço da umbanda, nove artistas subirão ao palco com a proposta de integrar axé, ancestralidade e conexão positiva, criando experiências inesquecíveis para o público.
O festival é aguardado com grande expectativa por um público que cultiva vínculos profundos com a cultura de terreiro, com o samba, com a espiritualidade e com as manifestações que preservam e difundem a herança africana no Brasil.
“O Irmãos de Axé Festival nasce para ser um espaço de reverência, alegria e fortalecimento da cultura preta. É um encontro de irmãos, de histórias, de sons e de memórias que seguem vivos através da música”, destaca Windson Sambar, idealizador do evento.
Os ingressos estão à venda e há promoções especiais para quem deseja comemorar o aniversário. Para quem busca exclusividade, camarotes e mesas estão disponíveis para venda, oferecendo conforto e visibilidade privilegiada do palco. Informações e vendas no telefone (21) 98354-1011 - whatsapp.
SERVIÇO
Data: 18 de janeiro
Horário: A partir das 14h
Local: Sambarzin – Rua Coronel Serrado, 202 - São Gonçalo (RJ)
Atrações: Ekedji Joice Mika, Joia do Couro, Lary D’Oya, Igor Benatti, Fomod Jagun, Celynho Show, Wagner do Vale e Samba do Senado
Classificação: 18 anos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.