São Gonçalo: Geek Day oferece entretenimento gratuito e experiências inesquecíveis
Com uma programação diversificada, o Geek Day promete um dia inteiro de diversão para toda a família. No palco principal, o público poderá participar de quizzes interativos, conferir desfiles cosplay e se encantar com as apresentações cheias de energia do K-Covers Challenge. O evento ainda contará com uma Arena Gamer, com disputas emocionantes nos consoles mais irados, além de um espaço dedicado a card games, ideal para quem curte duelos estratégicos.
Entre os destaques da programação estão o Quiz Show interativo com a turma do Procrastinando TV, que vai testar os conhecimentos do público e distribuir brindes incríveis; oficinas criativas para crianças, com montagem de personagens em papercraft para levar para casa; além da oficina de bobbie goods, estimulando a criatividade dos pequenos e dos fãs do universo DIY.
Nesta edição, o Geek Day também contará com a presença especial do dublador Pedro Azevedo, conhecido por dar voz a Finn, o Humano, protagonista da animação Hora de Aventura, tornando a experiência ainda mais especial para os fãs.
O Geek Day reforça o compromisso do São Gonçalo Shopping em oferecer entretenimento gratuito e experiências inesquecíveis durante o período de férias.
14h, abertura e apresentação do evento
14h30, quiz Show interativo
15h, desfile infantil cosplay
15h30, K-Covers Challenge (categoria solo)
16h30, quiz Show interativo com convidado especial
17h, desfile adulto (Cospop)
18h, desfile adulto cosplay tradicional
19h, I Challenge You, Random Dance
20h, encerramento
Horário: das 14h às 20h
Local: 1º piso, na Praça de Eventos
Evento gratuito
