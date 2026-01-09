São Gonçalo: Geek Day oferece entretenimento gratuito e experiências inesquecíveis - Divulgação

Publicado 09/01/2026 16:10

Niterói - O universo geek vai tomar conta das férias no São Gonçalo Shopping! No dia 11 de janeiro, das 14h às 20h, o empreendimento recebe a 4ª edição do Geek Day, um evento especial e totalmente gratuito dedicado aos fãs de animes, quadrinhos, filmes, séries, jogos e da cultura pop em geral.



Com uma programação diversificada, o Geek Day promete um dia inteiro de diversão para toda a família. No palco principal, o público poderá participar de quizzes interativos, conferir desfiles cosplay e se encantar com as apresentações cheias de energia do K-Covers Challenge. O evento ainda contará com uma Arena Gamer, com disputas emocionantes nos consoles mais irados, além de um espaço dedicado a card games, ideal para quem curte duelos estratégicos.



Entre os destaques da programação estão o Quiz Show interativo com a turma do Procrastinando TV, que vai testar os conhecimentos do público e distribuir brindes incríveis; oficinas criativas para crianças, com montagem de personagens em papercraft para levar para casa; além da oficina de bobbie goods, estimulando a criatividade dos pequenos e dos fãs do universo DIY.



Nesta edição, o Geek Day também contará com a presença especial do dublador Pedro Azevedo, conhecido por dar voz a Finn, o Humano, protagonista da animação Hora de Aventura, tornando a experiência ainda mais especial para os fãs.



O Geek Day reforça o compromisso do São Gonçalo Shopping em oferecer entretenimento gratuito e experiências inesquecíveis durante o período de férias.

Programação:



14h, abertura e apresentação do evento

14h30, quiz Show interativo

15h, desfile infantil cosplay

15h30, K-Covers Challenge (categoria solo)

16h30, quiz Show interativo com convidado especial

17h, desfile adulto (Cospop)

18h, desfile adulto cosplay tradicional

19h, I Challenge You, Random Dance

20h, encerramento

SERVIÇO:

Geek Day no São Gonçalo Shopping

Data: 11 de janeiro



Horário: das 14h às 20h



Local: 1º piso, na Praça de Eventos



Evento gratuito

