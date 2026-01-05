São Gonçalo: entre as medidas recomendadas estão manter caixas d?água sempre fechadas, descartar corretamente o lixo, limpar calhas e ralos, evitar o acúmulo de água em pratos de plantas, garrafas, pneus e outros recipientes - Divulgação

São Gonçalo: entre as medidas recomendadas estão manter caixas d?água sempre fechadas, descartar corretamente o lixo, limpar calhas e ralos, evitar o acúmulo de água em pratos de plantas, garrafas, pneus e outros recipientesDivulgação

São Gonçalo - Com a chegada do verão, período marcado por temperaturas elevadas e pancadas de chuva típicas da estação, a Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo reforça o alerta para os cuidados necessários na prevenção à dengue. A combinação de chuva com o tempo quente cria um cenário favorável para a reprodução do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

O diretor da Vigilância em Saúde Ambiental, Marcelo Lima, alerta para a importância da vigilância constante da população nos locais que podem acumular água parada. “O ciclo de vida do mosquito pode ser concluído em poucos dias, o que exige atenção constante da população. Basta uma tampinha de garrafa com água parada para que o mosquito se reproduza. Por isso, é fundamental que cada morador faça inspeções semanais em sua casa e elimine qualquer possível criadouro”, ensinou Marcelo.

Os agentes de controle das arboviroses seguem realizando vistorias nas casas e locais com possibilidade de acúmulo de água, como ferros-velhos e cemitérios, dão orientações e fazem ações de controle – incluindo o uso das motofogs, que pulverizam inseticida no ar em diversos bairros da cidade. No entanto, o órgão ressalta que 80% dos focos são encontrados dentro das residências, o que torna a participação da população decisiva para evitar novos casos.

Entre as medidas recomendadas estão manter caixas d’água sempre fechadas, descartar corretamente o lixo, limpar calhas e ralos, evitar o acúmulo de água em pratos de plantas, garrafas, pneus e outros recipientes, além de permitir o acesso dos agentes da dengue aos imóveis durante as visitas. “A prevenção é diária e depende de todos nós. Pequenas atitudes podem salvar várias vidas, já que o verão é o período mais crítico para a proliferação do vetor”, concluiu Marcelo.

A subsecretária de Saúde Coletiva, Thainá Fratane, lembra também que a prevenção vai além das medidas domiciliares. “Prevenção é um conjunto de atitudes. Além dos cuidados em casa, reforçamos que a vacinação com a Qdenga está disponível para os gonçalenses de 10 a 20 anos. A vacina é uma importante ferramenta de proteção, já que ela contribui para a redução das formas graves da doença e previne contra quatro tipos (Denv-1, Denv-2, Denv-3 e Denv-4). Ela pode ser encontrada na maioria das salas de vacinação da cidade”, afirmou.

A Vigilância Ambiental também tem o pronto-atendimento. Qualquer cidadão pode ligar para o setor e pedir uma visita nos casos de infestação de qualquer vetor. Os atendimentos são feitos, em média, em uma semana. Nesses casos, os agentes averiguam a denúncia e realizam a ação necessária para acabar com os vetores. As denúncias podem ser feitas pelo telefone da Vigilância Ambiental (21) 99388-6484.

