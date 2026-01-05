São Gonçalo: nova área de lazer vai contar com skate park, ciclovia, cascatas, quadra poliesportiva, quadras de areia, campo de futebol society, área de convivência para piquenique, pista de atletismo, além de área de eventos para shows e atividades culturais - Renan Otto

Publicado 05/01/2026 17:08 | Atualizado 05/01/2026 17:22

São Gonçalo - As obras do Parque RJ São Gonçalo estão na reta final. O local, onde antes ficava o antigo Piscinão, está se tornando uma grande área de lazer com diversão garantida para toda a família. O novo espaço será aberto à população ainda neste verão. As obras do Parque RJ São Gonçalo estão sendo executadas em uma parceria da Secretaria de Estado das Cidades com a Prefeitura de São Gonçalo, responsável pela elaboração do projeto, através da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). O investimento é de R$ 44 milhões.

As equipes da Secretaria das Cidades estão trabalhando em várias frentes. Já foi concretado o piso da área do food truck, a cascata de águas está tomando forma, as quadras estão sendo finalizadas e o piso emborrachado do parque infantil foi instalado. A Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo está realizando o plantio de centenas de árvores frutíferas, além de colocação da grama. A nova área de lazer vai contar com skate park, ciclovia, cascatas, quadra poliesportiva, quadras de areia, campo de futebol society, área de convivência para piquenique, pista de atletismo, área de eventos para shows e atividades culturais para até 15 mil pessoas, parque infantil, parcão, academia de jovens e idosos, espaço de memórias (para interação no local), guarita para a Guarda Municipal, prédio administrativo e banheiros.

No local, foram construídos estacionamentos que somam mais de 150 vagas para carros, com vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs). Um elevador também será instalado no prédio administrativo e rampas de acesso foram construídas em diversos pontos, também para garantir o acesso de pessoas com deficiência. “É muito gratificante ver como esta área está ficando. A população gonçalense merece mais esse espaço de lazer, que promete ser inclusivo e agradar toda a família. Agradeço ao governador Cláudio Castro, ao secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, e ao deputado federal Altineu Côrtes pela parceria dessa e de outras obras que estão acontecendo na nossa cidade”, afirmou o prefeito Capitão Nelson.

“As obras do Parque RJ estão avançando para entregar à população de São Gonçalo e de todo o Leste Fluminense o maior espaço público de lazer da região. Trata-se de uma demanda antiga, que agora está saindo do papel, seguindo a determinação do governador Cláudio Castro de investir em qualidade de vida, convivência e urbanização”, afirmou o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

Área externa – A Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo está realizando obras em um dos acesso do Parque RJ. No local, está sendo feito um estacionamento e uma calçada. O espaço já recebeu drenagem e será pavimentado, além da instalação de lâmpadas de LED.