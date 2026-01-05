São Gonçalo: o cadastro no programa pode ser realizado pelos moradores que ainda não estão inscritos no "Minha Casa Minha Vida" no municípioReprodução
Habitação libera 420 vagas para cadastro no Minha Casa Minha Vida em janeiro
Cadastro pode ser feito na internet pelo Portal Colabore+
São Gonçalo reforça alertas para combate ao mosquito transmissor da dengue
Período de chuvas neste verão facilita proliferação do Aedes aegypti
São Gonçalo reforça ações de proteção às mulheres
Patrulha Maria da Penha e Secretaria de Assistência Social oferecem auxílio e acolhimento
São Gonçalo convoca pais e responsáveis para atualizar caderneta de vacinação
Objetivo é imunizar crianças e adolescentes no período de férias
Almoço especial na última refeição de 2025 no Restaurante do Povo
Unidade no Alcântara recebeu população em dia festivo
São Gonçalo implanta BIP Online e moderniza o controle de frequência dos servidores
Plataforma foi criada para agilizar o trabalho, diminuir erros e inconsistências e garantir maior economia
