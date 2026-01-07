São Gonçalo: de acordo com os moradores da região, as obras são um sonho que se tornaram realidade - Renan Otto

São Gonçalo: de acordo com os moradores da região, as obras são um sonho que se tornaram realidadeRenan Otto

Publicado 07/01/2026 10:48

São Gonçalo - As obras do Jardim Bom Retiro estão em estágio de finalização. Ao todo, as intervenções do Governo do Estado, através da Secretaria das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, transformam 65 ruas do bairro. Todas as vias já receberam redes de drenagem. As obras estão na etapa de pavimentação. Até o momento, foram pavimentadas 44 ruas. As obras serão finalizadas quando todas as vias estiverem pavimentadas e sinalizadas. Nesta terça-feira (6), a Estrada Velha de Guaxindiba recebeu asfalto.

Nas obras, estão sendo investidos R$ 253 milhões. Diariamente, mais de 100 funcionários atuam na região, para garantir mais qualidade de vida para mais de 20 mil pessoas. Além das obras de infraestrutura em andamento, a concessionária Águas do Rio também instalou redes de água e de esgoto no bairro. “As obras no Bom Retiro estão transformando a vida da população. Estamos realizando obras em bairros que eram considerados esquecidos. Para além do Bom Retiro, Sacramento, Eliane e Iêda agora também estão ganhando um novo aspecto com as intervenções em parceria com a Secretaria de Estado das Cidades”, disse o prefeito Capitão Nelson. “Estamos na etapa final das obras no Jardim Bom Retiro, cumprindo o compromisso do governador Cláudio Castro de levar infraestrutura que melhora o dia a dia das famílias e mostra que investimento público bem feito transforma a vida das pessoas”, afirmou o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

Para os moradores, as obras são um sonho que se tornaram realidade. Jânio César de Oliveira, de 48 anos, mora no bairro há 30 anos e afirma que muita gente achava que as obras iam começar, mas não seriam finalizadas e agora estão vendo toda a transformação que está sendo concluída nas vias do local. “Era precário. Era terra de ninguém. Nosso bairro era esquecido, era o bairro que ninguém olhava. Com buraco, lama, sem iluminação, saneamento, sem o básico que se precisa para viver. Para você ter ideia, nem o motoboy que trabalhava para mim passava por algumas ruas de moto. Agora, tudo está melhor. Os carros conseguem passar, não alaga mais e as pessoas conseguem andar com tranquilidade”, disse o técnico em alimentos.