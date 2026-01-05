São Gonçalo: campanha Volta às Aulas Solidária, com o objetivo de arrecadar materiais escolares para crianças da comunidade do antigo lixão de Itaoca - Divulgação

São Gonçalo - O São Gonçalo Shopping realiza, entre os dias 09 de janeiro e 09 de fevereiro de 2026, mais uma edição da campanha Volta às Aulas Solidária, com o objetivo de arrecadar materiais escolares para crianças da comunidade do antigo lixão de Itaoca.



Os materiais doados serão destinados ao Projeto Por Gentileza, responsável por organizar e distribuir os itens arrecadados às crianças atendidas pela iniciativa, contribuindo para um início de ano letivo mais digno e cheio de oportunidades.



A campanha recebe mochilas novas ou usadas em bom estado, além de cadernos, lápis, apontadores, borrachas, canetas, lápis de cor, giz de cera, colas, livros literários (não didáticos) e outros materiais escolares essenciais.



As doações podem ser feitas na caixa de arrecadação localizada próxima ao restaurante Outback, em frente à loja Euro Colchões, durante todo o período da campanha.



Com essa iniciativa, o São Gonçalo Shopping reforça seu compromisso social e convida clientes, lojistas e a comunidade a participarem desse gesto de solidariedade que pode transformar o futuro de muitas crianças.



Serviço:

Volta às Aulas Solidária



Período: 09/01/2026 a 09/02/2026



Ponto de arrecadação: Próximo ao Outback, em frente à loja Euro Colchões



Doações: Materiais escolares novos ou usados (em bom estado)



Instituição beneficiada: Projeto Por Gentileza



