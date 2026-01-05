São Gonçalo: campanha Volta às Aulas Solidária, com o objetivo de arrecadar materiais escolares para crianças da comunidade do antigo lixão de ItaocaDivulgação
Os materiais doados serão destinados ao Projeto Por Gentileza, responsável por organizar e distribuir os itens arrecadados às crianças atendidas pela iniciativa, contribuindo para um início de ano letivo mais digno e cheio de oportunidades.
A campanha recebe mochilas novas ou usadas em bom estado, além de cadernos, lápis, apontadores, borrachas, canetas, lápis de cor, giz de cera, colas, livros literários (não didáticos) e outros materiais escolares essenciais.
As doações podem ser feitas na caixa de arrecadação localizada próxima ao restaurante Outback, em frente à loja Euro Colchões, durante todo o período da campanha.
Com essa iniciativa, o São Gonçalo Shopping reforça seu compromisso social e convida clientes, lojistas e a comunidade a participarem desse gesto de solidariedade que pode transformar o futuro de muitas crianças.
Serviço:
Período: 09/01/2026 a 09/02/2026
Ponto de arrecadação: Próximo ao Outback, em frente à loja Euro Colchões
Doações: Materiais escolares novos ou usados (em bom estado)
Instituição beneficiada: Projeto Por Gentileza
