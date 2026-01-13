São Gonçalo: percurso do MUVI terá redes de drenagem, novas calçadas, ciclovias, pavimentação, paisagismo e pistas preferenciais para ônibus - Divulgação

Publicado 13/01/2026 17:30

São Gonçalo - As obras do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) estão transformando a cidade de São Gonçalo em um local de referência quando se fala em mobilidade urbana, ciclovias e paisagismo. Mais uma frente de obras teve início no trecho 4, na Rua Doutor Nilo Peçanha, em Nova Cidade, onde estão sendo feitas novas calçadas. O MUVI, maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo, vai ligar Neves a Guaxindiba, tendo mais de 18 quilômetros de extensão.

As obras do MUVI são uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo. O projeto do MUVI foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). O investimento total da obra é de R$ 287 milhões. Com obras em andamento nos trechos 4, 5 e 6, todo o percurso do MUVI terá redes de drenagem, novas calçadas, ciclovias, pavimentação, paisagismo e pistas preferenciais para ônibus.

"A cidade de São Gonçalo agora é outra e o MUVI é um dos exemplos disso! Um corredor viário com drenagem, novas calçadas e paisagismo. Quando assumi no meu primeiro governo, prometi para a população que ia melhorar a nossa cidade, transformar os locais que estavam esquecidos. Esse corredor corta toda a cidade, de ponta a ponta, o que mostra que estamos melhorando diversos bairros, além das obras específicas em Santa Izabel, Sacramento e Bom Retiro, dentre muitas outras. Eu agradeço ao governador Cláudio Castro, ao secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, e ao deputado federal Altineu Côrtes pelo apoio para realizarmos as melhorias em São Gonçalo", disse o prefeito Capitão Nelson. “Ver o MUVI avançando em Nova Cidade, no trecho 4, é saber que obras aguardadas há muito tempo estão finalmente acontecendo, com pavimentação e novas calçadas. Esse é mais um passo da determinação do governador Cláudio Castro de transformar a mobilidade urbana e melhorar a vida da população”, afirmou o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

"Eu acho que essa obra vai ficar muito boa! Principalmente, depois que finalizar. As obras estão avançando de forma rápida e melhorando tudo", disse a atendente Jhenifer da Costa, de 23 anos, que trabalha próximo ao local da nova frente de obras.

