São Gonçalo: fiscais da Vigilância Sanitária visitaram o mercado na Trindade pela terceira vezDivulgação

Publicado 09/01/2026 16:14

São Gonçalo - Em mais um dia de fiscalização, a Vigilância Sanitária de São Gonçalo, ligada à Secretaria de Saúde e Defesa Civil, interditou um supermercado na Trindade na tarde desta quarta-feira (07). Outro mercado em Alcântara teve produtos descartados. Ao todo, nas duas unidades, mais de 1,3 tonelada de alimentos impróprios para consumo foram apreendidos e descartados. A ação foi acompanhada pela Comissão de Direitos do Consumidor da Câmara Municipal de São Gonçalo.

Os fiscais da Vigilância Sanitária visitaram o mercado na Trindade pela terceira vez. Na primeira, no início de 2025, o comércio recebeu auto de intimação para regularizar documentações e adequações gerais dos ambientes. Na segunda, por não ter cumprido parte das exigências dentro do prazo estabelecido, ele recebeu auto de infração. Na última quarta-feira, ele foi interditado por completo até que todas as adequações necessárias contidas no termo de intimação sejam cumpridas.

Dentre as exigências estão o controle de pragas urbanas, substituição de pisos quebrados, ralos e estantes das câmaras frias, reparo na geladeira de iogurte e das ilhas frigoríficas e adequação da área de descarte de alimentos. Do local foram descartados 107,950Kg de carne de frango; 101,400Kg de carne bovina; 16,450kg de bucho; 36,300kg de linguiça suína; 47,800Kg de salsicha; 48,250Kg de laticínios; 7,050Kg de salgados, 90kg de pães e 69,900kg de carne suína, totalizando 525.100Kg.

“O supermercado foi interditado por tempo indeterminado até que cumpra todas as exigências feitas no termo de intimação. Desde a primeira visita, eles estão cientes do que deveriam fazer para continuar funcionando. Não podemos tolerar que os comércios brinquem com a saúde pública. Eles também foram autuados por expor e vender alimentos sem identificação de origem, com temperatura inadequada e com data de validade vencida”, disse o diretor do Departamento de Controle de Zoonoses e Vigilância Sanitária (DCZVS), Romário Brandão da Silva.

Em Alcântara, houve a solicitação do comerciante para a desinterdição do setor de padaria, que havia sido interditada em visita anterior dos fiscais da Vigilância Sanitária no dia 3 de dezembro de 2025. Apesar da padaria estar dentro das condições exigidas, o restante do comércio ainda apresentava irregularidades, como alimentos fracionados e reembalados sem identificação. Os produtos foram apreendidos e descartados e o mercado recebeu auto de infração.

Deste local foram descartados 13,100kg de mistura para feijoada; 1.096kg de carne de hamburguer; 26.254kg de nuggets; 356.965kg de carne de frango; 194.162kg de carne suína, 73.392kg de carne bovina; 14.235kg de peixe; 7.095kg de mortadela; 41.065kg de salsicha; 57.335kg de linguiça; 7.950kg de queijo e 3.642kg de presunto, totalizando 796.291Kg de alimentos impróprios para o consumo. “Este mercado não foi interditado porque ainda está dentro do prazo para cumprir as irregularidades apontadas anteriormente. A padaria atendeu todas as exigências necessárias e foi desinterditada. Esperamos que os comerciantes tenham ciência de que têm que trabalhar dentro das normas estabelecidas para não prejudicar a saúde dos gonçalenses”, finalizou Romário.