São Gonçalo: a reestruturação da rede municipal de saúde conta com revitalizações, ampliações e novas unidades construídas do zero em diferentes bairros - Renan Otto

São Gonçalo: a reestruturação da rede municipal de saúde conta com revitalizações, ampliações e novas unidades construídas do zero em diferentes bairros Renan Otto

Publicado 12/01/2026 09:02

São Gonçalo - A rede pública municipal de saúde de São Gonçalo está em processo de fortalecimento da Atenção Primária em Saúde (APS) através do Plano Estratégico Novos Rumos, no eixo “Cidade Saudável”. O objetivo principal é reformular a rede municipal de saúde e descentralizar serviços. E entre as ações para a efetivação do plano, já ocorreu a entrega das Clínicas Municipais Gonçalenses do Colubandê e da Lagoinha. Uma terceira está em construção, em Neves. As três foram planejadas para agregar mais serviços e oferecer atendimento especializado à população.

Prestes a completar dois anos nesta segunda-feira, 12, a Clínica do Colubandê foi a primeira a ser construída e inaugurada. Localizada na Avenida José Mendonça de Campos, além das consultas com médico generalista e serviços encontrados nas unidades de saúde da família (USFs), ela também oferece consultas com pediatra, ginecologista e ortopedista. Outro diferencial é a realização de raio-x, eletrocardiograma e atendimento odontológico infantil.

Com cinco meses de existência e também construída do zero, a Clínica da Lagoinha foi entregue com a oferta da especialidade de oftalmologia e exame oftalmológico, além de raio-x odontológico. No fim de novembro, ela recebeu dois importantes equipamentos: mamógrafo e tomógrafo. Ainda em construção, a Clínica de Neves tem a previsão de ter as especialidades: ortopedista e oftalmologista; e exames de mamografia, tomografia, ultrassonografia e raio-x.

“A expansão dos serviços nas clínicas integra o processo de reorganização e fortalecimento da atenção primária, que vem ganhando estrutura adequada com as novas construções e revitalizações. A ampliação permite que moradores encontrem atendimento mais próximo de casa, desafogando outros locais da rede, reduzindo deslocamentos e garantindo mais comodidade aos usuários”, descreveu a coordenadora da Atenção Primária em Saúde, Ana Cláudia Pinnas.

Com espaços modernizados e equipes multiprofissionais, as novas clínicas ainda têm toda a gama de serviços das USFs: médico generalista, atendimentos de enfermagem e de técnicos de enfermagem, profissionais do eMulti – equipe multiprofissional composta por nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e fonoaudiólogo –, dentistas, equipes dos programas da Atenção Primária em Saúde, vacinação, sala de curativo e exames laboratoriais de sangue, urina e fezes.“Com as novas clínicas em funcionamento, a Prefeitura reforça o compromisso de aproximar o cuidado em saúde da população e consolidar uma rede mais acessível, moderna e humanizada. Toda essa mudança da reestruturação da Atenção Primária em Saúde começou com o Novos Rumos, elaborado pelo então secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas; que hoje é o secretário de Estado das Cidades”, lembrou o prefeito Capitão Nelson, destacando também o apoio do deputado federal Altineu Côrtes, garantindo recursos federais para a Saúde.

A reestruturação da rede municipal de saúde conta com revitalizações, ampliações e novas unidades construídas do zero em diferentes bairros da cidade. A previsão é que a Clínica de Neves, localizada na esquina das ruas Oliveira Botelho e Barão de São Gonçalo, seja entregue no primeiro semestre deste ano, beneficiando 24 mil usuários, o dobro da capacidade de atendimento da atual Unidade de Saúde da Família (USF) Neves, que será desativada. Todas as entregas seguem as normas e protocolos de instalação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com climatização e acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta) – tudo conforme as normas RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.



