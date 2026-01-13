Niterói: Feijoada da Porto da Pedra acontece este final de semana - Divulgação

Publicado 13/01/2026 17:36

São Gonçalo - O Shopping Pátio Alcântara preparou um fim de semana especial para quem busca lazer, música e boa gastronomia em São Gonçalo. Nos dias 16 e 17 de janeiro, o público poderá aproveitar duas atrações gratuitas que prometem animar diferentes estilos e gostos, reunindo sertanejo, samba e clima de carnaval em um ambiente descontraído e familiar.

Na sexta-feira, 16 de janeiro, a programação começa com um happy hour especial ao som da cantora Sacha Alexia, um dos destaques do sertanejo. A apresentação acontece das 18h às 21h, na Praça de Alimentação, e promete embalar o fim de tarde com um repertório envolvente, ideal para quem deseja relaxar após o trabalho ou curtir a noite com amigos e família.

Já no sábado, 17 de janeiro, o clima de carnaval toma conta do shopping com a Feijoada da Porto da Pedra, a partir das 14h, na Varanda. O evento reúne música ao vivo e gastronomia, com apresentações do grupo Vem Pro Meu Ritmo e da bateria da Unidos do Porto da Pedra, levando toda a energia do samba e da tradição carnavalesca para o público.

A entrada para as apresentações musicais é gratuita, sujeita à lotação do espaço. Para quem quiser aproveitar a experiência completa, a feijoada será vendida à parte, com cardápio composto por arroz, couve, farofa, torresmo e laranja. Os ingressos antecipados têm valor promocional.

Com essas ações, o Shopping Pátio Alcântara reforça seu compromisso em oferecer entretenimento de qualidade, valorizando a música brasileira e proporcionando momentos de convivência e lazer para seus clientes.

SERVIÇO:

Happy Hour com Sacha Alexia (Sertanejo)

Data: 16 de janeiro

Horário: das 18h às 21h

Local: Praça de Alimentação do Shopping Pátio Alcântara

Entrada gratuita

Feijoada da Porto da Pedra

Data: 17 de janeiro

Horário: a partir das 14h

Local: Varanda do Shopping Pátio Alcântara

Atrações: Grupo Vem Pro Meu Ritmo e bateria da Unidos do Porto da Pedra

Entrada para o evento musical: gratuita (sujeita à lotação)

Feijoada completa:

• R$ 30 (antecipado)

• R$ 35 (na hora)

Vendas antecipadas: WhatsApp (21) 99745-1176