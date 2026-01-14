São Gonçalo: só poderão circular pela Estrada do Sapê veículos leves e moradoresReprodução
Prefeitura realiza mudança temporária na rota da linha do ônibus 49
Alteração acontece em decorrência de obras na Estrada do Sapê, no trecho que liga Itaitindiba ao Alcântara
Irmãos de Axé Festival celebra Oxossi neste domingo
Evento reunirá nove convidados especiais para uma verdadeira festa em homenagem ao orixá, um dos regentes de 2026
Shopping Pátio Alcântara promove fim de semana de atrações
Evento terá happy hour sertanejo e feijoada com samba da Porto da Pedra
Obras do trecho 4 do MUVI seguem a todo vapor em Nova Cidade
Outras intervenções estão em andamento nos trechos 5 e 6
São Gonçalo investe em novos equipamentos para Atenção Primária em Saúde
Nesta segunda-feira, 12, a Clínica Gonçalense do Colubandê completa dois anos de atendimento de excelência
Vigilância Sanitária descarta mais de uma tonelada de alimentos em vistoria a supermercados
Um estabelecimento chegou a ser interditado na Trindade, por tempo indeterminado
