São Gonçalo: só poderão circular pela Estrada do Sapê veículos leves e moradores - Reprodução

São Gonçalo: só poderão circular pela Estrada do Sapê veículos leves e moradoresReprodução

Publicado 14/01/2026 17:46

São Gonçalo - Os moradores de Itaitindiba, Santa Izabel e região devem ficar atentos. É que a partir desta quinta-feira (15), a Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo irá realizar uma alteração temporária na rota do ônibus da linha 49, que liga Itaitindiba ao Alcântara, em decorrência da execução das obras de drenagem na Estrada do Sapê, em Santa Izabel.

Durante a alteração, o ônibus terá sua rota desviada da Estrada do Sapê para a Estrada de Itaitindiba. A alteração segue durante as obras, com um prazo inicial de 30 dias, podendo ser estendido conforme a necessidade das intervenções. Enquanto as obras tiverem em andamento, só poderão circular pela Estrada do Sapê veículos leves e moradores. A mudança temporária na circulação dos ônibus na via tem como objetivo garantir a segurança dos usuários, trabalhadores e a fluidez do tráfego local.

Sobre as obras - As intervenções estão sendo feitas através de uma parceria da Secretaria de Estado das Cidades, do Governo do Estado, com a Prefeitura de São Gonçalo e fazem parte das intervenções que vão transformar mais de 140 ruas em Santa Izabel. Nas obras, estão sendo investidos mais de R$ 174 milhões. O projeto inclui instalação de redes de drenagem, pavimentação e novas calçadas em 42 quilômetros de vias do bairro.