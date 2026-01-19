São Gonçalo: cidade possui atualmente 25 sirenes instaladas em áreas de risco geológico que são acionadas em dias de chuva - Renan Otto

Publicado 19/01/2026 17:27

São Gonçalo - A Defesa Civil de São Gonçalo está reforçando o trabalho de monitoramento por conta do período de chuvas torrenciais de verão. A equipe atua durante todo o ano com um trabalho intenso de prevenção de desastres naturais, vistorias e atuação junto à população quando se fala em instrução e auxílio, em especial através do programa São Gonçalo Resiliente. Além disso, o monitoramento de núcleos de chuva, ameaças e evolução de riscos na cidade também são feitos rotineiramente pelos profissionais.

Os agentes da Defesa Civil atuam em escala de plantão, monitorando os núcleos de chuva que se aproximam e também identificando os que se formam sobre o município. Este monitoramento permite entender a ameaça e evolução do risco na cidade e, com isso, a Defesa Civil atualiza o seu Estágio Operacional no site oficial da Prefeitura https://www.saogoncalo.rj.gov.br/defesa-civil-2 e nas redes sociais para que o gonçalense fique por dentro de tudo que está acontecendo em tempo real. Além disso, são enviadas mensagens de texto para os telefones celulares cadastrados alertando sobre pancadas fortes e rajadas de vento, além do calor excessivo no verão.

São Gonçalo possui atualmente 25 sirenes instaladas em áreas de risco geológico que são acionadas em dias de chuva, quando a precipitação pluviométrica atinge um limite pré-estabelecido para o seu acionamento. Após o acionamento, os moradores residentes nessas áreas devem se dirigir ao Ponto de Apoio, que é previamente informado, por meio de uma rota segura. As sirenes ficam no Arsenal, Barro Vermelho, Boa Vista, Covanca, quatro no Engenho Pequeno, duas no Gradim, Itaúna, Lindo Parque, Mutuaguaçu, Nova Grécia, Novo México, Patronato, Porto Novo, duas no bairro Sete Pontes, Tenente Jardim, Venda da Cruz, Laranjal e três sirenes no Zumbi.

"É importante destacar que a Defesa Civil permanece vigilante durante todo o ano. As equipes atuam em diferentes segmentos operacionais e administrativos. Atuamos com foco em prevenir desastres naturais, realizando, por exemplo, ações em bairros onde há setores vulneráveis. Nestas comunidades são realizadas as análises dos riscos e são feitos os mapeamentos com setorização. Esse trabalho permite entender melhor os possíveis cenários para uma atuação mais efetiva em casos de fortes chuvas", disse o major Felipe Assumpção, subsecretário de Defesa Civil.

As equipes também atuam em projetos como simulados de desocupação das comunidades (orientando moradores sobre como agir em caso de ocorrências e sinalizando as rotas de fuga e pontos de apoio, no caso de acionamento de sirenes), o Defesa Civil do Futuro (explicando aos alunos da rede municipal sobre a importância da ação da Defesa Civil pela cidade), além do Curso de Voluntários, ensinando gonçalenses de todas as idades sobre os riscos e desastres e sobre a importância do trabalho da Defesa Civil. Confira algumas dicas dadas pela Defesa Civil de São Gonçalo para que o cidadão saiba como agir em dias de fortes chuvas no verão:



1. Manter informado sobre as condições do tempo nos canais oficiais da Defesa Civil;

2. Se já existir uma previsão de chuva muito forte, o ideal é se antecipar e se deslocar antes mesmo da chuva começar, buscando um local seguro;

3. Conhecer as rotas de fuga e os pontos de apoio do Município fazendo uma consulta ao site da Prefeitura, na aba da Defesa Civil ou através do Instagram;

4. Se residir em área onde há sirenes do Sistema de Alerta e Alarme, ficar atento, pois caso ela seja acionada quando a chuva for muito forte, será necessário se deslocar para o ponto de apoio;

5. Auxiliar idosos, famílias com crianças pequenas ou pessoa com deficiência a chegar ao ponto de apoio;

6. Ter sempre uma mochila ou bolsa com itens de emergência contendo remédios de uso contínuo, documentos pessoais, itens de higiene, carregador de celular.

7. Caso haja falta de luz, redobrar a atenção em caso de deslocamento na rua, pois os bolsões d’água podem esconder buracos;

8. Se a chuva vier acompanhada de ventos fortes, ter cuidado com possíveis cabos de energia partidos para evitar choques elétricos;

9. Em caso de dúvidas, ligar para Defesa Civil (199) ou para os Bombeiros (193)

