São Gonçalo: com o resultado, é possível saber a porcentagem dos alunos que estão desnutridos, com o peso adequado, com sobrepeso ou obesidade Divulgação
São Gonçalo comemora resultados positivos na avaliação nutricional dos alunos
Mais de 85% dos estudantes da rede municipal apresenta peso adequado
Defesa Civil de São Gonçalo orienta população em caso de ocorrências climáticas
Agentes monitoram constantemente núcleos de chuva que se aproximam da cidade
Gonçalenses aproveitam serviços gratuitos no Expresso do Consumidor
Evento aconteceu nesta sexta-feira na Praça da Trindade
Parque RJ entra na reta final de obras e ganha intervenções artísticas do projeto Cidade Ilustrada
Nova área de lazer será entregue ainda neste verão. Intervenções artísticas são assinadas pelo curador do projeto Cidade Ilustrada, Marcelo Eco
Acidentes domésticos com crianças aumentam nas férias, alertam médicos
Médicos do HEAT alertam para o perigo dos acidentes nesta época do ano
Prefeitura realiza mudança temporária na rota da linha do ônibus 49
Alteração acontece em decorrência de obras na Estrada do Sapê, no trecho que liga Itaitindiba ao Alcântara
