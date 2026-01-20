São Gonçalo: com o resultado, é possível saber a porcentagem dos alunos que estão desnutridos, com o peso adequado, com sobrepeso ou obesidade - Divulgação

São Gonçalo: com o resultado, é possível saber a porcentagem dos alunos que estão desnutridos, com o peso adequado, com sobrepeso ou obesidade Divulgação

Publicado 20/01/2026 10:12

São Gonçalo - A avaliação nutricional desde a infância possui papel fundamental para o acompanhamento do processo de crescimento e desenvolvimento das crianças. Pensando nisso, a Subsecretaria de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação de São Gonçalo realiza, desde 2021, a avaliação nutricional por amostragem dos estudantes da rede municipal de ensino. No ano de 2025, o município se destacou pela porcentagem de alunos com peso adequado.

Ao longo destes anos, foi possível perceber uma redução na porcentagem de alunos com obesidade, bem como magreza acentuada. Em 2021, a avaliação mostrou que 41,1% dos estudantes estavam com sobrepeso e 6,3% estavam abaixo do peso ideal, sendo 52,6% no peso adequado. Já na avaliação de 2025, foi possível perceber que o número de sobrepeso caiu para 13,8%, e o de magreza caiu para 0,6%, aumentando para 85,6% o número de alunos no peso adequado.

Neste estudo, são avaliados o peso e a altura dos estudantes para fazer o cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC). Com o resultado, é possível saber a porcentagem dos alunos que estão desnutridos, com o peso adequado, com sobrepeso ou obesidade para fazer uma comparação e entender as necessidades da rede. “Nós estamos muito felizes com mais um ano de resultados positivos na Alimentação Escolar. Desde 2021, estamos adequando o IMC dos alunos e ver essa evolução é a prova de que estamos trabalhando no combate à desnutrição e na conscientização da alimentação saudável”, afirmou a subsecretária de Alimentação Escolar, Pâmela Lemos.