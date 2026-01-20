São Gonçalo: em períodos de dias quentes e possibilidade de chuva, vem a preocupação com a proliferação do mosquito Aedes aegypti - Divulgação

São Gonçalo: em períodos de dias quentes e possibilidade de chuva, vem a preocupação com a proliferação do mosquito Aedes aegypti Divulgação

Publicado 20/01/2026 10:18

São Gonçalo - Em períodos de dias quentes e possibilidade de chuva, vem a preocupação com a proliferação do mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya. Além da vigília constante para não deixar água parada, outra medida eficaz de prevenção é a vacinação, que está disponível para as crianças e jovens de 10 a 20 anos em 66 unidades de saúde de São Gonçalo.

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo aplica o imunizante, na maioria das unidades, de segunda a sexta, das 8h às 17h; e nas duas clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, durante a semana, das 8h às 21h. Aos sábados, a vacinação ocorre somente nas clínicas, das 8h às 12h.

“A imunização é considerada uma das principais estratégias para reduzir casos graves e internações. A vacina atua fortalecendo o sistema imunológico e ajudando a diminuir a circulação do vírus na população, protegendo não apenas quem recebe a dose, mas também contribuindo para a saúde coletiva. Por isso, os responsáveis devem levar os gonçalenses de 10 a 20 anos para a vacinação”, disse a subsecretária de Saúde Coletiva, Thainá Fratane.

A vacina oferecida é a Qdenga, que protege contra quatro tipos de vírus da dengue (Denv-1, Denv-2, Denv-3 e Denv-4). Ela foi incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) em fevereiro de 2024. A vacina tem perfil de segurança autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e é recomendada pelo Ministério da Saúde. O imunizante é aplicado em duas doses com intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose. A vacina contra a dengue não pode ser aplicada, simultaneamente, com nenhum outro imunizante. E, se o adolescente teve dengue, é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema vacinal, de acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI). Não podem tomar a vacina contra a dengue quem tem alergia grave a um dos componentes, imunocomprometidos e gestantes. Para tomar a vacina, o gonçalense deve levar caderneta de vacinação e cartão do SUS ou CPF.

“Vale lembrar que a combinação entre vacinação, ações da Vigilância em Saúde Ambiental e a colaboração da população no combate aos criadouros é o caminho para atravessar o período de maior risco da dengue com mais segurança e proteção para todos”, avaliou Thainá.

