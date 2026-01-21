São Gonçalo: operação contra motos barulhentas aconteceu na cidade - Divulgação

Publicado 21/01/2026 16:05

São Gonçalo - Agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo realizaram mais uma ação da Operação Tolerância Zero contra motos barulhentas nesta noite de terça-feira (20). Desta vez, as equipes se concentraram no Alcântara, onde foram fiscalizadas 153 motocicletas.

Com o apoio do programa Segurança Presente, do 7º Batalhão da Polícia Militar, e da Guarda Municipal, a Operação Tolerância Zero visa combater motocicletas com escapamentos irregulares, descargas adulteradas e veículos sem placa. Durante as abordagens, os agentes da Prefeitura utilizam um decibelímetro para verificar se os escapamentos das motos estão dentro dos padrões permitidos por lei. Caso o equipamento indique que não estão em acordo, as motos são removidas ao Pátio Municipal.

Nesta semana, foram abordadas 153 motocicletas. Destas, seis foram removidas para o Pátio Municipal: três após os motoristas tentarem se evadir, duas reprovadas no teste com o decibelímetro e uma sem placa. Foram emitidos 42 autos de infração.

"Seguiremos em 2026 com força total na realização das ações da Operação Tolerância Zero. Em 2025, conseguimos abordar mais de 14 mil motocicletas nas ações, fiscalizando os escapamentos irregulares e a documentação de todos esses veículos. Estamos batalhando para tornar o trânsito dessa cidade mais seguro e formando motoristas conscientes", disse o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos.