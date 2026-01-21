São Gonçalo: operação contra motos barulhentas aconteceu na cidadeDivulgação
São Gonçalo aborda mais de 150 motos em ação da Operação Tolerância Zero
Agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes utilizam decibelímetro para aferir poluição sonora
Ricardo Marques movimenta bastidores do poder, saúde e cultura
Advogado e empresário participou de reuniões importantes e debateu temas sensíveis ao cenário local
Saúde promove apresentações artísticas na campanha Janeiro Branco
Atividade especial acontece na próxima quinta-feira no São Gonçalo Shopping
Obras nos bairros Sacramento, Eliane e Iêda estão a todo vapor
Mais de 120 ruas receberão redes de drenagem, pavimentação e novas calçadas
São Gonçalo estimula vacinação contra dengue para crianças e jovens
Imunizante está liberado para quem tem idades entre 10 e 20 anos em 66 unidades de saúde
São Gonçalo prepara mais uma unidade para oferecer exames de mamografia
Equipamento já foi instalado na Clínica Gonçalense do Mutondo
