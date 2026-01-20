São Gonçalo: mais de 120 ruas receberão redes de drenagem, pavimentação e novas calçadas - Renan Otto

Publicado 20/01/2026 10:21

São Gonçalo - Quem passa pelos bairros Sacramento, Eliane e Iêda já consegue perceber as mudanças significativas na infraestrutura da região. Várias equipes da Secretaria de Estado das Cidades atuam em diferentes frentes de obras, com máquinas auxiliando na instalação de redes de drenagem, funcionários construindo calçadas e meios-fios, além de pavimentação e sinalização. Essa transformação está sendo feita graças a uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de São Gonçalo.

O pacote de obras visa transformar 126 ruas da região, totalizando mais de 36 mil metros de extensão de vias beneficiadas. Várias frentes de obra estão em andamento. Nesta segunda-feira (19), por exemplo, estavam sendo realizados serviços de drenagem na Rua Silvio Gonçalves Dacal, no bairro Eliane; terraplanagem na Rua São Leopoldo, no bairro Iêda; e foram finalizados os serviços de construção de calçadas e pavimentação na Estrada de Santa Isabel, ainda no bairro Eliane.

Até o momento, foram concluídos os serviços de drenagem em 101 ruas, meios-fios em 72 ruas e a pavimentação de 45 ruas. "São Gonçalo sofreu com anos de abandono. Eu sempre andei muito por essa região do Sacramento, Eliane e Iêda e sei como as ruas eram de chão de terra, esburacadas e com alagamento. Era péssimo! Por isso, com o apoio do governador Cláudio Castro, do secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, e do deputado federal Altineu Cortês, iniciamos as obras nesses locais e posso ver de perto como as pessoas estão mais alegres e confiantes por causa disso. É dignidade para os gonçalenses", afirmou o prefeito Capitão Nelson. “Seguindo a determinação do governador Cláudio Castro, estamos levando dignidade e infraestrutura a milhares de moradores que, por muitos anos, conviveram com vias esburacadas e lama. Com a urbanização de Sacramento e Santa Izabel, esses bairros passam a receber pavimentação e drenagem, garantindo mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para a população”, afirmou o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

A atendente Joyce Carvalho, de 27 anos, mora no bairro Iêda desde que nasceu e afirmou que as ruas ficavam cheias de lama quando chovia antes das obras. "As obras estão ajeitando os nossos bairros. Está ficando bom! O que tinha feito aqui de pavimentação antes foi feito por moradores do bairro. As ruas de terra batida que ainda não tinham sido asfaltadas, ficavam cheias de lamas. Hoje, eu vejo as crianças brincando aqui, coisa que não acontecia antes por causa da situação das ruas. As obras estão melhorando nossa região!", disse.