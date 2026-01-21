São Gonçalo: o advogado e empresário Ricardo Marques, após reunião com o Dr. Alexandre Gabbi, diretor do INTODivulgação
Ricardo Marques movimenta bastidores do poder, saúde e cultura
Advogado e empresário participou de reuniões importantes e debateu temas sensíveis ao cenário local
Ricardo Marques movimenta bastidores do poder, saúde e cultura
Advogado e empresário participou de reuniões importantes e debateu temas sensíveis ao cenário local
Saúde promove apresentações artísticas na campanha Janeiro Branco
Atividade especial acontece na próxima quinta-feira no São Gonçalo Shopping
Obras nos bairros Sacramento, Eliane e Iêda estão a todo vapor
Mais de 120 ruas receberão redes de drenagem, pavimentação e novas calçadas
São Gonçalo estimula vacinação contra dengue para crianças e jovens
Imunizante está liberado para quem tem idades entre 10 e 20 anos em 66 unidades de saúde
São Gonçalo prepara mais uma unidade para oferecer exames de mamografia
Equipamento já foi instalado na Clínica Gonçalense do Mutondo
São Gonçalo comemora resultados positivos na avaliação nutricional dos alunos
Mais de 85% dos estudantes da rede municipal apresenta peso adequado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.