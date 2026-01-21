São Gonçalo: o advogado e empresário Ricardo Marques, após reunião com o Dr. Alexandre Gabbi, diretor do INTO - Divulgação

São Gonçalo - A primeira quinzena de 2026 foi marcada por uma agenda intensa do advogado e empresário Ricardo Marques, com encontros estratégicos nas áreas de política, saúde, cultura e negócios no Rio de Janeiro.

Um dos destaques foi a reunião com o Deputado Estadual Douglas Ruas, considerado um dos nomes promissores da política fluminense e com forte atuação em São Gonçalo. Projetos voltados à área da Saúde estiveram no centro da conversa, setor em que a SASBIO -- empresa de biotecnologia presidida por Marques -- vem ampliando sua atuação em unidades hospitalares.

Na área cultural, Ricardo Marques vai lançar o podcast 'Enredos do Joãosinho', e o primeiro episódio será uma entrevista com um dos maiores expoentes da cultura nacional, Fernando Bicudo, que recentemente lançou o livro “Meus Primeiros 80 Anos”. Bicudo tem passagens marcantes por Nova York e pela diretoria de marketing da Petrobras.

A agenda incluiu, ainda, encontro técnico no INTO, referência nacional em traumatologia e ortopedia, e reunião jurídica com o Desembargador Vitor Marcelo Rodrigues, tesoureiro da ANDES.

Outro ponto de destaque foi a reunião com a diretoria do Trem do Corcovado, um dos principais ícones do turismo carioca, que em 2025 recebeu cerca de 2 milhões de visitantes.