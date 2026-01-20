São Gonçalo: campanha Janeiro Branco alerta para os cuidados com a saúde mental - Reprodução

São Gonçalo: campanha Janeiro Branco alerta para os cuidados com a saúde mentalReprodução

Publicado 20/01/2026 16:35

São Gonçalo - Em mais uma ação da Campanha Janeiro Branco, a Coordenação do Programa Municipal de Saúde Mental da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar atividade no São Gonçalo Shopping, no Boa Vista, na próxima quinta-feira, dia 22. Desta vez, servidores e usuários dos equipamentos de saúde mental vão fazer apresentações artísticas e musicais, a partir das 14h.

A campanha Janeiro Branco é dedicada à conscientização sobre a importância e os cuidados necessários com a saúde mental e emocional, visando a prevenção das doenças psíquicas em toda a população, como estresse, ansiedade, depressão e pânico. As atividades de prevenção e cuidado têm como tema “Paz . Equilíbrio . Saúde Mental" e incentivam a discussão sobre o tema, dando ênfase ao tratamento e apoio oferecidos nos equipamentos de saúde da cidade.

O evento contará com apresentações musicais, oficinas, dança, rodas de conversa, atividades culturais e de promoção à saúde. “É no mês de janeiro que, normalmente, as pessoas fazem planos e traçam metas para o ano que começa. E é nessa hora que algumas questões relacionadas à saúde mental podem surgir. Estamos de portas abertas para receber, acolher, orientar e oferecer o suporte necessário para os gonçalenses que precisam de ajuda para melhorar a saúde mental”, explicou a coordenadora de Saúde Mental, Elaine Xavier.



Assistência



Caps Paulo Marcos Costa

Rua Ladislau de Andrade, 44, Mutondo



Caps Francisco dos Santos Siqueira 24h

Rua Maria Rita, 883, Patronato



Capsad

Rua Coronel Serrado, 1.543, Zé Garoto



Capsad Dr. Daniel Gomes da Silva 24h

Rua Augusto Franco, 52, Vila Três



Capsi Zé Garoto

Rua Coronel Serrado, 1.567, Zé Garoto



Capsi Dr. Joaquim dos Reis Pereira

Rua Jovelino de Oliveira Viana, 274, Alcântara



Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

Ambulatório Ampliado Nise da Silveira - Rua Heitor Levi, 34



PAM Coelho

Ambulatório Ampliado em Saúde Mental - Rua Cândido Reis, 89 - Coelho



Hospital Luiz Palmier (HLP)

Emergência psiquiátrica - Rua Estephânia de Carvalho, Zé Garoto