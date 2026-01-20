São Gonçalo - Em mais uma ação da Campanha Janeiro Branco, a Coordenação do Programa Municipal de Saúde Mental da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar atividade no São Gonçalo Shopping, no Boa Vista, na próxima quinta-feira, dia 22. Desta vez, servidores e usuários dos equipamentos de saúde mental vão fazer apresentações artísticas e musicais, a partir das 14h.
A campanha Janeiro Branco é dedicada à conscientização sobre a importância e os cuidados necessários com a saúde mental e emocional, visando a prevenção das doenças psíquicas em toda a população, como estresse, ansiedade, depressão e pânico. As atividades de prevenção e cuidado têm como tema “Paz . Equilíbrio . Saúde Mental" e incentivam a discussão sobre o tema, dando ênfase ao tratamento e apoio oferecidos nos equipamentos de saúde da cidade.
O evento contará com apresentações musicais, oficinas, dança, rodas de conversa, atividades culturais e de promoção à saúde. “É no mês de janeiro que, normalmente, as pessoas fazem planos e traçam metas para o ano que começa. E é nessa hora que algumas questões relacionadas à saúde mental podem surgir. Estamos de portas abertas para receber, acolher, orientar e oferecer o suporte necessário para os gonçalenses que precisam de ajuda para melhorar a saúde mental”, explicou a coordenadora de Saúde Mental, Elaine Xavier.
Assistência
Caps Paulo Marcos Costa Rua Ladislau de Andrade, 44, Mutondo
Caps Francisco dos Santos Siqueira 24h Rua Maria Rita, 883, Patronato
Capsad Rua Coronel Serrado, 1.543, Zé Garoto
Capsad Dr. Daniel Gomes da Silva 24h Rua Augusto Franco, 52, Vila Três
