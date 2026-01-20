São Gonçalo: campanha Janeiro Branco alerta para os cuidados com a saúde mentalReprodução

São Gonçalo - Em mais uma ação da Campanha Janeiro Branco, a Coordenação do Programa Municipal de Saúde Mental da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar atividade no São Gonçalo Shopping, no Boa Vista, na próxima quinta-feira, dia 22. Desta vez, servidores e usuários dos equipamentos de saúde mental vão fazer apresentações artísticas e musicais, a partir das 14h.
A campanha Janeiro Branco é dedicada à conscientização sobre a importância e os cuidados necessários com a saúde mental e emocional, visando a prevenção das doenças psíquicas em toda a população, como estresse, ansiedade, depressão e pânico. As atividades de prevenção e cuidado têm como tema “Paz . Equilíbrio . Saúde Mental" e incentivam a discussão sobre o tema, dando ênfase ao tratamento e apoio oferecidos nos equipamentos de saúde da cidade.
O evento contará com apresentações musicais, oficinas, dança, rodas de conversa, atividades culturais e de promoção à saúde. “É no mês de janeiro que, normalmente, as pessoas fazem planos e traçam metas para o ano que começa. E é nessa hora que algumas questões relacionadas à saúde mental podem surgir. Estamos de portas abertas para receber, acolher, orientar e oferecer o suporte necessário para os gonçalenses que precisam de ajuda para melhorar a saúde mental”, explicou a coordenadora de Saúde Mental, Elaine Xavier.

Assistência

Caps Paulo Marcos Costa
Rua Ladislau de Andrade, 44, Mutondo
Caps Francisco dos Santos Siqueira 24h
Rua Maria Rita, 883, Patronato

Capsad
Rua Coronel Serrado, 1.543, Zé Garoto

Capsad Dr. Daniel Gomes da Silva 24h
Rua Augusto Franco, 52, Vila Três

Capsi Zé Garoto
Rua Coronel Serrado, 1.567, Zé Garoto
Capsi Dr. Joaquim dos Reis Pereira
Rua Jovelino de Oliveira Viana, 274, Alcântara

Clínica Gonçalense do Barro Vermelho
Ambulatório Ampliado Nise da Silveira - Rua Heitor Levi, 34

PAM Coelho
Ambulatório Ampliado em Saúde Mental - Rua Cândido Reis, 89 - Coelho

Hospital Luiz Palmier (HLP)
Emergência psiquiátrica - Rua Estephânia de Carvalho, Zé Garoto