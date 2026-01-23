São Gonçalo: atividade do município tem parceria com o Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara (CBH-BG), a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), e a APA Alto do GaiaRenan Otto
São Gonçalo promove segunda oficina de zoneamento da APA Alto do Gaia
Sociedade civil é convidada a participar da etapa de zoneamento, fortalecendo a gestão ambiental do município
Parceria qualifica novos profissionais em São Gonçalo
Curso de bombeiro hidráulico amplia oportunidades de geração de renda e fortalece o mercado de trabalho local
São Gonçalo alerta sobre uso de álcool e drogas no Carnaval
Ação de conscientização foi realizada em Alcântara nesta quarta-feira
São Gonçalo aborda mais de 150 motos em ação da Operação Tolerância Zero
Agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes utilizam decibelímetro para aferir poluição sonora
Ricardo Marques movimenta bastidores do poder, saúde e cultura
Advogado e empresário participou de reuniões importantes e debateu temas sensíveis ao cenário local
Saúde promove apresentações artísticas na campanha Janeiro Branco
Atividade especial acontece na próxima quinta-feira no São Gonçalo Shopping
