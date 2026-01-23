São Gonçalo: atividade do município tem parceria com o Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara (CBH-BG), a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), e a APA Alto do Gaia - Renan Otto

São Gonçalo: atividade do município tem parceria com o Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara (CBH-BG), a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), e a APA Alto do GaiaRenan Otto

Publicado 23/01/2026 16:15

São Gonçalo - Dando continuidade ao processo de atualização do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) Alto do Gaia, será realizada a segunda Oficina de Zoneamento no dia 30 de janeiro, das 8h às 13h, na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de São Gonçalo, localizada na Rua Dr. Feliciano Sodré, nº 78, 1º andar, Edifício Palácio do Comércio, no Centro, ao lado do Teatro Municipal.

A atividade é promovida pela Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, em parceria com o Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara (CBH-BG), a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), e a APA Alto do Gaia. A oficina tem como objetivo avançar na etapa de zoneamento da unidade de conservação, aprofundando o debate iniciado na fase de diagnóstico, com foco na participação social e na construção coletiva, reunindo representantes da sociedade civil, do poder público, pesquisadores, ativistas, membros de coletivos organizados e demais interessados na preservação e no uso sustentável da APA Alto do Gaia, cuja atualização do Plano de Manejo integra as ações de gestão ambiental do município e o Plano de Manejo Integrado das APAs Estâncias de Pendotiba, Itaoca e Alto do Gaia, reforçando o compromisso de São Gonçalo com o planejamento participativo e a proteção ambiental.