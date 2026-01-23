São Gonçalo: Prefeitura vai garantir a segurança dos foliões, com equipes da Guarda Municipal, agentes de trânsito da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes e fiscais da Subsecretaria de Posturas - Divulgação

Publicado 23/01/2026 16:35

São Gonçalo - Sete bairros de São Gonçalo receberão o Carnaval Raiz 2026, entre os dias 14 e 17 de fevereiro. A festa é uma iniciativa da Prefeitura, através da Secretaria de Turismo e Cultura, com participação da Caravana de Arte e Lazer, da Fundação de Arte, Esporte e Lazer (Faelsg). De sábado a terça-feira de Carnaval, bandas, DJs, baterias de escolas de samba e grupos de pagode irão se apresentar, entre 18h e 24h.

Como nos anos anteriores, o Carnaval Raiz acontecerá nos bairros Trindade, Itaúna, Jardim Catarina, Jardim Alcântara, Porto da Pedra, Pacheco e Santa Catarina, com montagem de palco para as atrações e toda a infraestrutura para garantir a segurança dos foliões, com equipes da Guarda Municipal, agentes de trânsito da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes e fiscais da Subsecretaria de Posturas. Antes das atrações nos palcos, o Carnaval Raiz vai realizar matinês com recreação e brincadeiras para as crianças, a partir das 17h, nos seguintes dias e locais:



Sábado (14) – Porto da Pedra e Santa Catarina

Domingo (15) – Trindade e Itaúna

Segunda (16) – Jardim Alcântara e Jardim Catarina

Terça (17) – Pacheco



Confira os endereços dos palcos:



Trindade: Avenida Dr. Humberto Soeiro de Carvalho, próximo à Praça Leonor Correa;

Itaúna: Estrada Conceição, com Avenida Trindade (Largo de Itaúna ou Rodo de Itaúna);

Jardim Catarina: Rua Dr. Albino Imparato, em frente à Praça da Lona Cultural Lídia Maria da Silva;

Jardim Alcântara: Rua Francisco Campos, 241, esquina com Rua Valente do Couto, em frente à praça do colégio;

Porto da Pedra: Rua Abílio José de Matos, entre as Ruas Minas Gerais e Rua Manoel Marquês;

Pacheco: Rua Augusto Cesário Dias André com Estrada do Pacheco.

Santa Catarina – Rua Benedito Jardim, em frente ao Shopping dos Parafusos, esquina com a Rua Dr. Getúlio Vargas.

