São Gonçalo: o mercado recebeu auto de infração e de intimação, tendo que fazer alguns reparos estruturais nos pisos, telhado e isolamento de áreas, entre outras ações - Fábio Guimarães

Publicado 23/01/2026 16:23

São Gonçalo - A Vigilância Sanitária de São Gonçalo, ligada à Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, fiscalizou um supermercado em Itaúna na tarde desta quarta-feira (21). Ao todo, mais de 775 quilos de produtos impróprios para o consumo foram descartados. A ação, que foi motivada após denúncia feita ao site Colabore+, foi acompanhada pela Comissão de Direitos do Consumidor da Câmara Municipal de São Gonçalo.

A maior parte da apreensão está relacionada a alimentos fracionados, reembalados sem identificação e sem a devida autorização. Mas também foram recolhidos alimentos vencidos expostos à venda e outros com armazenamento irregular, como temperatura inadequada. Foram descartados 109,8 kg de carne bovina; 181,1 kg de carne de porco; 25,5 kg de carne de frango; 89,2 Kg laticínios; 288,9 Kg de linguiça; 66,5 kg produtos de padaria; 400 gr de conservas e 14,3 kg de goiabada. Além da perda dos alimentos, o mercado recebeu auto de infração e de intimação, tendo que fazer alguns reparos estruturais nos pisos, telhado e isolamento de áreas; ter espaço próprio para acondicionar ossos e sebos; e apresentar ordens de serviço de controle de pragas, limpeza e higienização dos reservatórios de água, análise de potabilidade da água e troca de refil do filtro.

“Os proprietários sabem o que podem e o que devem fazer, mas insistem em descumprir as leis. Esperamos que os comerciantes tenham ciência de que têm que trabalhar dentro das normas estabelecidas para não prejudicar a saúde dos gonçalenses. Estamos recebendo muitas denúncias através do Colabore+ e vamos continuar com as fiscalizações”, disse o diretor do Departamento de Controle de Zoonoses e Vigilância Sanitária (DCZVS), Romário Brandão da Silva.