São Gonçalo: o mercado recebeu auto de infração e de intimação, tendo que fazer alguns reparos estruturais nos pisos, telhado e isolamento de áreas, entre outras açõesFábio Guimarães
Vigilância Sanitária apreende mais de 775 quilos de produtos impróprios para consumo em supermercado
Equipes receberam denúncia de irregularidades pelo site Colabore Mais
São Gonçalo realiza primeira edição do Oportunidades na próxima terça-feira
Ação disponibiliza vagas de emprego aos gonçalenses
São Gonçalo promove segunda oficina de zoneamento da APA Alto do Gaia
Sociedade civil é convidada a participar da etapa de zoneamento, fortalecendo a gestão ambiental do município
Parceria qualifica novos profissionais em São Gonçalo
Curso de bombeiro hidráulico amplia oportunidades de geração de renda e fortalece o mercado de trabalho local
São Gonçalo alerta sobre uso de álcool e drogas no Carnaval
Ação de conscientização foi realizada em Alcântara nesta quarta-feira
São Gonçalo aborda mais de 150 motos em ação da Operação Tolerância Zero
Agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes utilizam decibelímetro para aferir poluição sonora
