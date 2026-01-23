São Gonçalo: 7ª edição da jornada contou com 2800 escolas inscritas de todo o paísLuiz Carvalho
Escola fica entre as vinte melhores do país por atividade ligada à alimentação
Unidade de ensino de Itaitindiba ganha destaque em evento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Escola fica entre as vinte melhores do país por atividade ligada à alimentação
Unidade de ensino de Itaitindiba ganha destaque em evento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Vigilância Sanitária apreende mais de 775 quilos de produtos impróprios para consumo em supermercado
Equipes receberam denúncia de irregularidades pelo site Colabore Mais
São Gonçalo realiza primeira edição do Oportunidades na próxima terça-feira
Ação disponibiliza vagas de emprego aos gonçalenses
São Gonçalo promove segunda oficina de zoneamento da APA Alto do Gaia
Sociedade civil é convidada a participar da etapa de zoneamento, fortalecendo a gestão ambiental do município
Parceria qualifica novos profissionais em São Gonçalo
Curso de bombeiro hidráulico amplia oportunidades de geração de renda e fortalece o mercado de trabalho local
São Gonçalo alerta sobre uso de álcool e drogas no Carnaval
Ação de conscientização foi realizada em Alcântara nesta quarta-feira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.