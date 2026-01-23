São Gonçalo: 7ª edição da jornada contou com 2800 escolas inscritas de todo o país - Luiz Carvalho

Publicado 23/01/2026 16:30

São Gonçalo - A Alimentação Escolar da Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo e a Escola Estadual Municipalizada Itaitindiba, em Santa Izabel, ganharam destaque na 7ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O resultado foi divulgado nesta semana. A escola foi uma das ganhadoras do prêmio de R$10 mil pelo desenvolvimento de uma feira da Agricultura Familiar, realizada na unidade. As experiências escolhidas irão compor um livro onde serão descritas as práticas exitosas desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

A 7ª edição da jornada contou com 2800 escolas inscritas de todo o país. Foram selecionadas 20 escolas com os melhores relatos de atividades realizadas. A Escola Estadual Municipalizada Itaitindiba foi a única escola do Rio de Janeiro dentre as selecionadas, com a atividade “Feirinha na escola: sabores da agricultura”, voltada para o incentivo a agricultura familiar do município.

“O projeto contou com a ajuda de toda a comunidade escolar, foram quatro atividades realizadas durante todo o ano de 2025, onde os alunos, comunidade e funcionários da unidade participaram. É muito gratificante saber que nosso trabalho está entre os 20 selecionados do Brasil inteiro”, afirmou a nutricionista, Bruna Messias.

O projeto foi pensado pela nutricionista Bruna Messias, da Subsecretaria de Alimentação Escolar, que atuou na elaboração e suporte da execução das atividades e da diretora da escola, Adriana Gonçalves, que atuou como coordenadora do projeto. “Receber o prêmio do FNDE, em uma Jornada de nível nacional, pelo nosso trabalho com alimentação saudável, é uma conquista que nos enche de gratidão e responsabilidade. Para além da premiação em dinheiro, este prêmio representa, acima de tudo, o reconhecimento de um trabalho em equipe e reforça a importância de desenvolver projetos nas escolas. Ele evidencia o quanto ações bem planejadas e executadas podem impactar de forma positiva não apenas nossos alunos, mas a sociedade como um todo, promovendo hábitos mais saudáveis, consciência alimentar e qualidade de vida”, disse a diretora.