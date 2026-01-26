São Gonçalo: Novo corredor viário é uma parceria entre a Secretaria de Estado das Cidades e a Prefeitura - Renan Otto

Publicado 26/01/2026 16:21

São Gonçalo - Santa Luzia está ficando de cara nova com as obras do corredor viário Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo. No bairro, estão em execução obras de construção de ciclovia, novas calçadas e meios-fios nas ruas Visconde de Mauá e Euclides Ninho. Em outro trecho do bairro, foi concluído um trecho da ciclovia, pavimentação e urbanismo.

A obra está transformando o bairro. Com um investimento de R$ 287 milhões, o novo corredor viário ligará Neves a Guaxindiba em mais de 18 quilômetros de extensão. As obras do MUVI são uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo. O projeto do MUVI foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe).

"O MUVI está transformando a nossa cidade! As mudanças são visíveis! Com as chuvas dos últimos dias, verificamos que realmente resolvemos questões ligadas a alagamentos em vários bairros. O escoamento das águas foi mais rápido devido ao trabalho de drenagem instalado durante as obras e seguiremos realizando esse trabalho em todos os bairros por onde o corredor viário passar. As intervenções seguem em andamento e eu agradeço ao governador Cláudio Castro, ao secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, e ao deputado federal Altineu Côrtes pelas melhorias em nossa cidade”, afirmou o prefeito Capitão Nelson.

“Seguindo a determinação do governador Cláudio Castro, estamos acompanhando de perto os avanços das obras do trecho 6 do MUVI. Esse projeto vai melhorar a fluidez do trânsito e trazer mais segurança para quem utiliza a via todos os dias”, afirmou o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

Todo o percurso do MUVI está sendo beneficiado com redes de drenagem, além da construção de calçadas, ciclovias, pavimentação, paisagismo e pistas preferenciais para ônibus. No momento, intervenções estão em andamento também nos trechos 4 e 5. Os moradores de Santa Luzia concordam com as transformações do bairro. É o caso de Ricardo Luíz Mello, de 65 anos.

"As obras estão ótimas e maravilhosas! Melhorou até o trânsito. Eu lembro que demorava mais de uma hora para ir de Niterói ao Alcântara e levei apenas 30 minutos nesses dias. Com uma pista para ir e outra para vir, está mais tranquilo de circular pela cidade. Além da ciclovia e do urbanismo", disse o farmacêutico aposentado. Nilton Gomes, de 59 anos, concorda com a mudança da cidade. "A obra está muito boa! O bairro de Santa Luzia estava precisando! Agora, valorizou, com novo asfalto e ciclovia, está ótimo!", afirmou o porteiro.