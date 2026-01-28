São Gonçalo: até o próximo sábado, todos os gonçalenses com mais de seis meses podem ter a vacina aplicada - Renan Otto

Publicado 28/01/2026 15:39

São Gonçalo - Os gonçalenses têm até o próximo sábado (31) para se vacinar com o imunizante contra a gripe da Estratégia Nacional de Vacinação contra a Influenza 2025. Após esta data, o estoque da vacina será recolhido das unidades de saúde. A partir de fevereiro, o Ministério da Saúde vai iniciar a nova campanha de vacinação 2026 contra a gripe com novo imunizante. Ainda não há previsão de início na cidade.

Até o próximo sábado, todos os gonçalenses com mais de seis meses podem ter a vacina aplicada. Quando for iniciada, a Estratégia Nacional de Vacinação contra a Influenza 2026 deve atender grupos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde. Ao todo, 66 pontos de vacinação estão disponíveis. A maioria funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem durante a semana, das 8h às 21h; e aos sábados, das 8h às 13h.

O imunizante disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) é a trivalente, que protege contra a gripe suína (H1N1), contra a gripe sazonal (H3N2) – que são duas variantes do vírus Influenza tipo A – e contra uma cepa viral da Influenza tipo B. A vacina pode ser administrada com outros imunizantes e medicações. As contraindicações são para crianças menores de 6 meses de idade e pessoas com histórico de forma grave de alergia a doses anteriores. Os gonçalenses com febre ou com coronavírus também não podem ser vacinados.

Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação (adulto e criança), cartão do SUS ou CPF. Para garantir a vacinação, os gonçalenses devem chegar até meia hora antes do fim previsto de encerramento das atividades da unidade de saúde.

Locais de vacinação



1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa



2 – USF Jardim Catarina I



3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó



4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina



5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba



6 – USF Vista Alegre



7 – PAM Coelho



8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto



9 – USF David Capistrano, Itaúna



10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista



11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo



12 – USF José Bruno Neto, Boa Vista



13 – USF Josias Muniz, Arrastão



14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba



16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro



17 – USF Anaia



18 – USF Ana Nery, Gradim



19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia



21 – USF Manoel De Abreu, Ipiíba



22 – USF Altair da Silva, Mutuá



23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte



24 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno



25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei



26 – USF Irmã Dulce, Trindade



27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal



28 – USF Emílio Ribas, Barracão



29 – USF Elza Borges, Santa Luzia



30 – PAM Neves



31 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina



32 – USF Neuza Goulart, Salgueiro



33 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal



34 – USF Alexander Fleming, Boaçu



35 – USF Bandeirantes



36 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador



37 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro



38 – USF Quinta Dom Ricardo



39 – USF Santa Luzia



40 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado



41 – USF Almerinda



42 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê



43 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista



44 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama



45 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula



46 – USF Água Mineral



47 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira



48 – USF Portão do Rosa



49 – USF Albert Sabin, Fazenda dos Mineiros



50 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina



51 – USF Juarez Antunes, Laranjal



52– USF Victor Chimelly, Paiva



53 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz



54 – USF Armando Leão, Morro do Castro



55 – Clínica Municipal Gonçalense Lagoinha



56 – USF Marambaia



57 – USF Apolo III



58 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho



59 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira



60 – USF Mutuaguaçu



61 – USF Itaúna



62 – USF Badger da Silveira, Tribobó



63 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel



64 – USF Bocayuva Cunha, Gradim



65 – USF Bento da Cruz, Porto Novo



66 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá

