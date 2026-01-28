São Gonçalo: até o próximo sábado, todos os gonçalenses com mais de seis meses podem ter a vacina aplicadaRenan Otto
1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa
2 – USF Jardim Catarina I
3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó
4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina
5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba
6 – USF Vista Alegre
7 – PAM Coelho
8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto
9 – USF David Capistrano, Itaúna
10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista
11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo
12 – USF José Bruno Neto, Boa Vista
13 – USF Josias Muniz, Arrastão
14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba
16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro
17 – USF Anaia
18 – USF Ana Nery, Gradim
19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia
21 – USF Manoel De Abreu, Ipiíba
22 – USF Altair da Silva, Mutuá
23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte
24 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno
25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei
26 – USF Irmã Dulce, Trindade
27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal
28 – USF Emílio Ribas, Barracão
29 – USF Elza Borges, Santa Luzia
30 – PAM Neves
31 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina
32 – USF Neuza Goulart, Salgueiro
33 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal
34 – USF Alexander Fleming, Boaçu
35 – USF Bandeirantes
36 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador
37 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro
38 – USF Quinta Dom Ricardo
39 – USF Santa Luzia
40 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado
41 – USF Almerinda
42 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê
43 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista
44 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama
45 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula
46 – USF Água Mineral
47 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira
48 – USF Portão do Rosa
49 – USF Albert Sabin, Fazenda dos Mineiros
50 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina
51 – USF Juarez Antunes, Laranjal
52– USF Victor Chimelly, Paiva
53 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz
54 – USF Armando Leão, Morro do Castro
55 – Clínica Municipal Gonçalense Lagoinha
56 – USF Marambaia
57 – USF Apolo III
58 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho
59 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira
60 – USF Mutuaguaçu
61 – USF Itaúna
62 – USF Badger da Silveira, Tribobó
63 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel
64 – USF Bocayuva Cunha, Gradim
65 – USF Bento da Cruz, Porto Novo
66 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá
