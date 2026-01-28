São Gonçalo: até o próximo sábado, todos os gonçalenses com mais de seis meses podem ter a vacina aplicadaRenan Otto

Mais artigos de O Dia
O Dia
São Gonçalo - Os gonçalenses têm até o próximo sábado (31) para se vacinar com o imunizante contra a gripe da Estratégia Nacional de Vacinação contra a Influenza 2025. Após esta data, o estoque da vacina será recolhido das unidades de saúde. A partir de fevereiro, o Ministério da Saúde vai iniciar a nova campanha de vacinação 2026 contra a gripe com novo imunizante. Ainda não há previsão de início na cidade.
Até o próximo sábado, todos os gonçalenses com mais de seis meses podem ter a vacina aplicada. Quando for iniciada, a Estratégia Nacional de Vacinação contra a Influenza 2026 deve atender grupos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde. Ao todo, 66 pontos de vacinação estão disponíveis. A maioria funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem durante a semana, das 8h às 21h; e aos sábados, das 8h às 13h.
O imunizante disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) é a trivalente, que protege contra a gripe suína (H1N1), contra a gripe sazonal (H3N2) – que são duas variantes do vírus Influenza tipo A – e contra uma cepa viral da Influenza tipo B. A vacina pode ser administrada com outros imunizantes e medicações. As contraindicações são para crianças menores de 6 meses de idade e pessoas com histórico de forma grave de alergia a doses anteriores. Os gonçalenses com febre ou com coronavírus também não podem ser vacinados.
Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação (adulto e criança), cartão do SUS ou CPF. Para garantir a vacinação, os gonçalenses devem chegar até meia hora antes do fim previsto de encerramento das atividades da unidade de saúde.
Locais de vacinação

1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

2 – USF Jardim Catarina I

3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó

4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba

6 – USF Vista Alegre

7 – PAM Coelho

8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

9 – USF David Capistrano, Itaúna

10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista

11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

12 – USF José Bruno Neto, Boa Vista

13 – USF Josias Muniz, Arrastão

14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba

16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

17 – USF Anaia

18 – USF Ana Nery, Gradim

19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

21 – USF Manoel De Abreu, Ipiíba

22 – USF Altair da Silva, Mutuá

23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte

24 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

26 – USF Irmã Dulce, Trindade

27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

28 – USF Emílio Ribas, Barracão

29 – USF Elza Borges, Santa Luzia

30 – PAM Neves

31 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

32 – USF Neuza Goulart, Salgueiro

33 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

34 – USF Alexander Fleming, Boaçu

35 – USF Bandeirantes

36 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

37 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

38 – USF Quinta Dom Ricardo

39 – USF Santa Luzia

40 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

41 – USF Almerinda

42 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê

43 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista

44 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama

45 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula

46 – USF Água Mineral

47 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira

48 – USF Portão do Rosa

49 – USF Albert Sabin, Fazenda dos Mineiros

50 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

51 – USF Juarez Antunes, Laranjal

52– USF Victor Chimelly, Paiva

53 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz

54 – USF Armando Leão, Morro do Castro

55 – Clínica Municipal Gonçalense Lagoinha

56 – USF Marambaia

57 – USF Apolo III

58 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

59 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

60 – USF Mutuaguaçu

61 – USF Itaúna

62 – USF Badger da Silveira, Tribobó

63 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

64 – USF Bocayuva Cunha, Gradim

65 – USF Bento da Cruz, Porto Novo

66 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá