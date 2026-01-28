São Gonçalo: o acusado foi levado, inicialmente, para o Pronto Socorro Central, para verificar possíveis ferimentosDivulgação
Guarda Municipal prende homem que tentou furtar loja no Centro de São Gonçalo
Agentes flagraram suspeito tentando fugir e conseguiram efetuar a prisão
