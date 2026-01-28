São Gonçalo: o acusado foi levado, inicialmente, para o Pronto Socorro Central, para verificar possíveis ferimentos - Divulgação

São Gonçalo: o acusado foi levado, inicialmente, para o Pronto Socorro Central, para verificar possíveis ferimentosDivulgação

Publicado 28/01/2026 15:35

São Gonçalo - Agentes da Guarda Municipal prenderam, no fim da tarde de terça-feira (27), um homem que tentou furtar dois pares de tênis de uma loja no Centro de São Gonçalo. Um funcionário do estabelecimento informou que o suspeito tem o costume, juntamente com sua companheira, de entrar na loja e tentar subtrair itens. Após a abordagem, os itens furtados foram localizados em uma sacola plástica que estava em posse do suspeito.

Os agentes da Guarda estavam, por volta das 17h30, em patrulhamento na Rua Doutor Feliciano Sodré, no Centro, quando viram um homem perseguindo o suspeito. Após serem acionados, os agentes ordenaram parada ao suspeito, que não obedeceu. Foi necessário, então, que os guardas utilizassem uma arma de choque. Após a descarga elétrica, o suspeito caiu ao chão e foi algemado.

Com ele, foi encontrada uma sacola plástica na qual estavam os dois pares de tênis furtados do estabelecimento comercial. O acusado foi levado, inicialmente, para o Pronto Socorro Central (PSC), para verificar possíveis ferimentos, sendo encaminhado posteriormente para a 72ª DP (Mutuá) e 73ª DP (Neves), onde permaneceu preso.

