São Gonçalo: profissionais foram capacitados e estão disponíveis para ouvir, orientar e encaminhar, quando necessário - Fábio Guimarães

São Gonçalo: profissionais foram capacitados e estão disponíveis para ouvir, orientar e encaminhar, quando necessárioFábio Guimarães

Publicado 28/01/2026 15:30

São Gonçalo - Hora de Acolher. Este foi o nome dado pela equipe da coordenação da Saúde Mental da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo para os atendimentos que estão sendo realizados no Shopping Pátio Alcântara para aqueles que precisam de ajuda para a saúde mental e emocional. Até a próxima sexta-feira (30), a equipe estará no local, sempre das 14h às 17h. Qualquer pessoa pode se consultar. O atendimento é gratuito e sem necessidade de agendamento prévio.

Mesmo enfrentando resistência devido à falta de conhecimento da população sobre a importância e os cuidados que devem ser tomados em relação à saúde mental, os profissionais estão no comércio repassando as informações. O acolhimento – chamado de escuta acolhedora – é realizado em local reservado do empreendimento. A iniciativa faz parte da Campanha Janeiro Branco, que este ano tem o tema: “Paz . Equilíbrio . Saúde Mental". O objetivo é oferecer um espaço de diálogo, orientação e escuta qualificada para quem quer conversar sobre questões relacionadas à saúde mental, como ansiedade, estresse, depressão e outras doenças psíquicas.

Os profissionais foram capacitados e estão disponíveis para ouvir, orientar e encaminhar, quando necessário, pessoas para os equipamentos do Programa Municipal de Saúde Mental da cidade. “O projeto reforça a importância de falar sobre emoções e de buscar ajuda especializada sempre que necessário, contribuindo para a quebra de estigmas que ainda cercam o tema. Ele também amplia o alcance da campanha Janeiro Branco, levando o debate para além das unidades de saúde e aproximando o serviço da população. A proposta é incentivar o autocuidado e fortalecer a rede de atenção psicossocial, destacando que cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo ”, finalizou Elaine Xavier, coordenadora da Saúde Mental.

