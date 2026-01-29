São Gonçalo: com um investimento de quase R$ 5 milhões, as obras de infraestrutura englobam toda a extensão da rua da orla - Renan Otto

São Gonçalo: com um investimento de quase R$ 5 milhões, as obras de infraestrutura englobam toda a extensão da rua da orlaRenan Otto

Publicado 29/01/2026 18:08

São Gonçalo - As intervenções na Praia das Pedrinhas, que visam promover uma verdadeira transformação em um dos principais cartões-postais da cidade, seguem a todo vapor neste ano de 2026. Nesta quarta-feira (28), estão sendo feitos trechos da escada de acesso à areia da praia, da passarela e uma nova parte do muro de contenção, que tem como objetivo impedir a ação da maré junto aos tanques de areia. Além disso, nessa parte foi realizada a drenagem, para evitar alagamentos, e a instalação de esgoto e água pela concessionária Águas do Rio.

O projeto prevê a requalificação do calçadão, criando espaços de permanência e convivência. A faixa de areia elevada irá ficar mais próxima dos frequentadores. O novo calçadão irá abrigar mesas com guarda-sol, pergolados, brinquedos com temática náutica, bem como outros usos associados à atividade turística da orla. Também haverá áreas intercaladas de paisagismo com árvores de várias espécies.

Para o prefeito Capitão Nelson, as intervenções são um ganho inestimável para a cidade. “O projeto das obras nas Pedrinhas surgiu na Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), que também está gerenciando e fiscalizando o andamento das obras, e foi pensado para atender as necessidades de moradores, pescadores, turistas e comerciantes, que estão constantemente naquele espaço. Entender quem utiliza esse espaço proporciona melhorias. As obras seguem dando nova forma ao local, que vai ficar mais bonito e mais atrativo do que antes”, garantiu.

Com um investimento de quase R$ 5 milhões, as obras de infraestrutura englobam toda a extensão da rua da orla. A primeira parte das intervenções, do lado esquerdo, já recebeu asfalto, redes de drenagem, padronização das calçadas, esgotamento sanitário e abastecimento de água, numa intervenção simultânea com a concessionária Águas do Rio. O projeto urbanístico e paisagístico para a orla recebeu menção honrosa do Prêmio ABAP Roberto Burle Marx, na Modalidade Projeto, Categoria Espaço Público e Preservação Histórico-Cultural. As obras ainda visam promover acessibilidade para pessoas com deficiência (PcDs).

A captação de recursos para a realização do projeto foi feita pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura de São Gonçalo, junto ao Governo Federal, por meio dos Ministérios das Cidades e do Ministério do Turismo, obtidos através de emendas parlamentares dos deputados federais Altineu Côrtes e Carlos Jordy.

