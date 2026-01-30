São Gonçalo: arrecadação de material escolar para crianças vulneráveis vai até o próximo dia 6Divulgação
Cidade abraça Campanha de Arrecadação de Material Escolar
Pátio Alcântara promove ação social até o próximo dia 6 de fevereiro
Coletivos realizam ato Mulheres Vivas em São Gonçalo
Fórum resolveu intensificar sua atuação diante de um cenário alarmante de violências
Nova Ipuca segue com plano de ação para receber urbanização
Projeto busca diminuir desigualdades na localidade do Jardim Catarina
Sesc Verão São Gonçalo terá três dias de shows e programação gratuita no Parque RJ
Evento é uma realização do Sesc RJ com parceria da Prefeitura de São Gonçalo e do Sindcomércio
Obras da Praia das Pedrinhas seguem a todo vapor neste início de 2026
Um dos maiores cartões-postais da cidade, a nova orla está sendo totalmente revitalizada
Coletiva Escritoras Vivas comemora 5 anos com encontro literário na Cafeteria Vírgula
Projeto nasceu do desejo de criar um espaço de acolhimento, troca e crescimento para mulheres escritoras
