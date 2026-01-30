São Gonçalo: arrecadação de material escolar para crianças vulneráveis vai até o próximo dia 6 - Divulgação

Publicado 30/01/2026 07:20

São Gonçalo - O Pátio Alcântara realiza, entre os dias 19 de janeiro e 6 de fevereiro, a Campanha de Arrecadação de Material Escolar, com o objetivo de contribuir com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

A ação acontece em parceria com o Instituto Almira Social, que será responsável por destinar os materiais arrecadados às iniciativas sociais apoiadas pela instituição. As doações podem ser feitas no ponto de coleta localizado na Administração (L4), de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 18h.

O Pátio Alcântara convida clientes, lojistas e colaboradores a participarem da campanha e ajudarem a transformar o início do ano letivo de muitas crianças por meio da solidariedade.