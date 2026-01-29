São Gonçalo: ação envolve ouvir os moradores e entender as prioridades para planejar o que vai ser feito - Renan Otto

São Gonçalo: ação envolve ouvir os moradores e entender as prioridades para planejar o que vai ser feitoRenan Otto

São Gonçalo - Na manhã desta quinta-feira (29), aconteceu mais uma etapa do Nova Ipuca, um projeto da Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais, desenvolvido e selecionado para receber recursos federais do programa Periferia Viva, parte das ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A atual etapa do plano é o planejamento participativo da estratégia de ação, que envolve ouvir os moradores da localidade e entender as prioridades para planejar o que vai ser feito, com ações que fortaleçam a comunidade. A partir disso, a Prefeitura poderá seguir para a próxima etapa, que é a elaboração de projetos técnicos.

Em maio de 2025, a Prefeitura, em parceria com Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), inaugurou o posto territorial Nova Ipuca, na Unidade de Saúde Agenor José da Silva, no Jardim Catarina. O posto tem sido o ponto de encontro para a população participar da iniciativa e tirar dúvidas. As ações na localidade Ipuca buscam diminuir as desigualdades no território por meio de melhorias na mobilidade urbana e nas condições de moradia, soluções baseadas na natureza e regularização de terrenos. Incluem saneamento básico, construção de equipamentos públicos, pavimentação, iluminação pública, áreas de lazer, regularização fundiária e melhorias habitacionais.

“Essas melhorias vêm para beneficiar cerca de 9 mil habitantes no Jardim Catarina, um dos maiores loteamentos urbanos da América Latina. Estamos trabalhando para trazer urbanização para a região que vai melhorar diretamente a vida da população, trazendo mais dignidade e reduzindo desigualdade”, afirmou a secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Rafaela Santana. As ações serão apoiadas pelo ONU-Habitat, que vai fortalecer a escuta ativa e o envolvimento comunitário para avaliar, imaginar e projetar melhorias para a comunidade.

