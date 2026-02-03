São Gonçalo: Adriano Fidélis lança livro para empreendedores iniciantes e de médio porte - Divulgação

São Gonçalo: Adriano Fidélis lança livro para empreendedores iniciantes e de médio porteDivulgação

Publicado 03/02/2026 16:20

Saõ Gonçalo - O empresário Adriano Fidélis prepara o lançamento do livro “Alerta! Os 10 Maiores Erros Cometidos por Empreendedores e que Levam ao Fracasso”, para empreendedores iniciantes e de médio porte que querem diminuir riscos e construir negócios mais sustentáveis. O lançamento está previsto para os próximos meses e promete ser um guia essencial para quem quer parar de errar no escuro e passar a administrar o negócio com mais clareza, segurança e visão de futuro.

O livro nasce da experiência do autor no dia a dia empresarial e da observação de um padrão comum: empresas que começam cheias de expectativas, mas acabam não conseguindo se manter ou crescer. Restaurantes, lojas de roupas, clínicas, negócios de estética e outros empreendimentos de pequeno e médio porte são alguns dos exemplos usados para ilustrar os desafios abordados ao longo da obra.

Com linguagem acessível, exemplos e orientações práticas, Adriano Fidélis mostra os principais erros que levam negócios promissores ao fracasso e explica como evitá-los por meio de planejamento, boa gestão, controle financeiro, marketing, vendas e decisões mais conscientes. O conteúdo é pensado especialmente para empresários que fazem tudo sozinhos e não tiveram formação em gestão, mas enfrentam dificuldades por falta de informação, não por falta de esforço.

Entre os temas abordados estão áreas fundamentais para a saúde de qualquer empresa, como planejamento estratégico, separação das finanças pessoais e empresariais, definição de público-alvo, capital de giro, controle financeiro, uso de indicadores, tecnologia, marketing, vendas e crescimento sustentável. Conceitos como fluxo de caixa, DRE, estrutura de custos e organização financeira são explicados de forma simples, sem excesso de termos técnicos.

A obra é dividida em capítulos que tratam de erros recorrentes, como ignorar o planejamento, misturar finanças pessoais com as da empresa, não conhecer bem o cliente, deixar marketing e vendas de lado, tomar decisões baseadas em achismos, resistir à tecnologia e crescer sem estrutura. O livro também aprofunda temas como gestão financeira e vendas, reforçando que boas ideias e criatividade não são suficientes sem processos bem definidos.

“O objetivo do livro é entregar informações essenciais que todo empresário deveria conhecer desde o início. Não são erros que quebram a empresa de um dia para o outro, mas falhas de gestão que impedem o crescimento e, com o tempo, levam ao fracasso”, afirma Adriano Fidélis.

A mensagem central do livro é clara: a maioria dos negócios não fecha por falta de clientes, mas por erros de gestão que poderiam ter sido evitados. Empreender com sucesso exige planejamento, controle financeiro, entendimento do cliente, vendas bem estruturadas e decisões baseadas em dados.