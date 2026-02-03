São Gonçalo: hemonúcleo do município precisa, constantemente, de doação de sangue - Fábio Guimarães

Publicado 03/02/2026 16:43

São Gonçalo - A manhã do último domingo (1°) foi de solidariedade para os voluntários da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que doaram sangue no Hemonúcleo da Prefeitura de São Gonçalo, no bairro Zé Garoto. A unidade abriu pela primeira vez no domingo e contou com mais de 40 doadores, cada um podendo salvar até quatro vidas.

“Essa programação extraordinária foi feita pensando no Carnaval, para que tenha estoque nos dias em que o Hemonúcleo não vai abrir. Os pedidos de transfusão não param de chegar, principalmente nessa época festiva. A parceria com a Igreja Adventista do Sétimo Dia demonstra um grande compromisso social e solidário, mobilizando fiéis e a comunidade para um gesto simples, mas que salva vidas”, destacou a diretora do Hemonúcleo, Luiza Pereira.

O Hemonúcleo de São Gonçalo precisa, constantemente, de doação de sangue. Ele abastece as unidades de urgência e emergência da cidade para a realização, não só dos casos de emergência, mas também de cirurgias eletivas e procedimentos. “Nós, da Igreja Adventista do Sétimo dia de Alcântara, nos mobilizamos, com voluntários de diversos outros municípios, para vir aqui fazer essa doação, pensando no Carnaval. Nós temos um mandamento que Jesus deixou, que é Amar o próximo como a ti mesmo e como cristão, a gente precisa cumpri-lo. Nós estamos aqui para amar e ajudar pessoas que nem conhecemos”, disse a voluntária Lilyane Emídio.

Para a doação, não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a ação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes de doar. Também é necessário estar em boa condição de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade; e pesar, no mínimo, 50 quilos. No caso dos jovens de 16 e 17 anos, é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis legais para realizar a doação e deve ser entregue com uma cópia autenticada da identidade do responsável. Outras exigências são: não ter nenhum processo inflamatório; não ter feito piercing e tatuagem há menos de seis meses, não estar gripado, não ter doenças transmissíveis pelo sangue (hepatite, HIV/aids, HTLV, etc.); não ter tido hepatite após os 11 anos de idade; não ter tido doença de chagas ou malária e não fazer uso de drogas ilícitas injetáveis. Restrições também se aplicam às pessoas com doenças autoimunes, diabetes descompensada e hipertensão não controlada.

O Hemonúcleo de São Gonçalo funciona, normalmente, de segunda a sexta, das 8h às 16h30, exceto feriados e pontos facultativos, e fica na Praça Estephânia de Carvalho, s/nº, anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto.

