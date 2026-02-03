São Gonçalo: evento agregou oito polos e garantiu formações em diferentes áreas - Renan Otto

São Gonçalo: evento agregou oito polos e garantiu formações em diferentes áreasRenan Otto

Publicado 03/02/2026 16:38

São Gonçalo - A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo realizou, nesta terça-feira (3), a I Jornada dos Profissionais da Educação, onde cada categoria teve formações voltadas para suas áreas em oito polos diferentes da cidade. As formações aconteceram no Teatro Municipal, no Centro; na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), no Patronato - onde aconteceram três formações distintas; no Sest Senat, em Tribobó; no auditório da Secretaria, no Centro Municipal de Formação Continuada Prefeito Hairson Monteiro dos Santos, no Barro Vermelho; e na Universo, na Trindade.

Antes do início das aulas, docentes da Educação Infantil, dos Anos Iniciais, dos Anos Finais, da EJA, de Apoio Especializado, auxiliares de creche e cuidadores de aluno, orientadores educacionais, orientadores pedagógicos, inspetores de disciplina, motoristas e monitores do transporte escolar e merendeiros contaram com palestras que incentivaram o trabalho e estreitaram laços entre os colegas. “É muito importante fazer esses encontros que envolvem toda a rede, para que todos se sintam realmente pertencentes. O ano letivo está prestes a começar e nossos profissionais estão ainda mais prontos para receber os alunos depois desse dia dedicado ao conhecimento. Fico muito feliz com a participação de todos”, afirmou o secretário de Educação, Mauricio Nascimento.

No Teatro Municipal, a professora do 2º ano da Escola Municipal João Belchior Marques Goulart, no bairro Tribobó, Suziane de Oliveira, prestou atenção em cada detalhe da palestra da doutora e Neurociência e Cognição, Rita Sant’Anna. “A palestra foi muito interessante porque ela trouxe para a gente um olhar muito embasado. Ela falou da prática de sala de aula, o que amplia o nosso propósito de fazer os alunos dos Anos Iniciais terem uma experiência de leitura e escrita mais significativa e afetiva. Eu aproveitei muito, foi muito interessante, fiquei encantada”, disse.

