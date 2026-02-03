Niterói: o Presidente da Abrasel Leste Fluminense-RJ, Sandro Pietrobelli, pontua que os números mostram um setor resiliente, que entra no Carnaval com otimismo, apesar da forte pressão de custosReprodução
Pesquisa aponta otimismo no setor de bares e restaurantes
Levantamento da Abrasel Leste Fluminense mostra que 85% dos estabelecimentos esperam aumento no faturamento durante o Carnaval
Niterói realiza ciclo de formações para docentes e pedagogos da rede municipal
Atividade marca início do trabalho coletivo em 2026 e reforça o compromisso com educação pública de qualidade
Roda Calndestina faz Pré-Carnaval gratuito na Cantareira
Evento terá participação do bloco A Culpa é Nossa
Prefeitura investe em formação e sustentabilidade no Carnaval de Niterói
Escolas de samba dão os últimos retoques para a folia deste ano
Gonçalenses brilham em torneio mundial de Jiu-jítsu
Atletas participaram de circuito internacional realizado neste fim de semana
Centro Cultural Cauby Peixoto apresenta programação de humor
Espaço no Fonseca terá espetáculos de stand-up em fevereiro
