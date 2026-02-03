Niterói: o Presidente da Abrasel Leste Fluminense-RJ, Sandro Pietrobelli, pontua que os números mostram um setor resiliente, que entra no Carnaval com otimismo, apesar da forte pressão de custos - Reprodução

Niterói: o Presidente da Abrasel Leste Fluminense-RJ, Sandro Pietrobelli, pontua que os números mostram um setor resiliente, que entra no Carnaval com otimismo, apesar da forte pressão de custosReprodução

Publicado 03/02/2026 16:27

Niterói - Recente pesquisa realizada pela Abrasel Leste Fluminense aponta um cenário de retomada da confiança no setor de alimentação fora do lar, impulsionado principalmente pelas expectativas positivas para o Carnaval. O levantamento ouviu empresários do segmento no estado do Rio de Janeiro e revela avanço no faturamento.

As expectativas para o Carnaval são positivas e a pesquisa apontou que 85% dos estabelecimentos projetam aumento no faturamento durante o período; e para 14% o faturamento deve permanecer estável, sem previsão de queda. Do total, 22% estimam alta de até 5%, 27% entre 6% e 10%, 16% entre 11% e 20%, 15% esperam crescimento de até 50% e 5% apostam em aumento superior a 50%.

De acordo com os dados, 49% dos estabelecimentos registraram aumento no faturamento em dezembro, em comparação com novembro. Outros 22% mantiveram estabilidade, enquanto 25% apontaram queda no período.

O Presidente da Abrasel Leste Fluminense-RJ, Sandro Pietrobelli, pontua que os números mostram um setor resiliente, que entra no Carnaval com otimismo, apesar da forte pressão de custos. "No Leste Fluminense há realidades distintas: enquanto algumas cidades da Região dos Lagos se tornam destino da festa, outras, como Niterói, sofrem esvaziamento. Isso reforça a importância de políticas públicas que valorizem o turismo e apoiem o setor de alimentação fora do lar", frisou.

A inflação segue como um dos principais desafios. 85% dos empresários afirmaram não ter conseguido reajustar os preços nos últimos 12 meses. Entre os que reajustaram, 61% fizeram correções em linha ou abaixo da inflação, e apenas 10% conseguiram repassar aumentos acima do índice inflacionário. Ainda assim, o desempenho financeiro mostra resiliência: 37% das empresas operaram com lucro em dezembro, enquanto 46% registraram estabilidade e 15% tiveram prejuízo. Para a Abrasel, o cenário aponta equilíbrio cauteloso, com margens apertadas, mas sinais de melhora no ambiente de negócios.