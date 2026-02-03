Niterói: HUAP terá inauguração do equipamento PET-CT - Reprodução

Publicado 03/02/2026 17:02

Niterói - O Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap), vinculado à Universidade Federal Fluminense (UFF), realiza, na próxima quarta-feira (4 de fevereiro), às 14h30, a cerimônia de inauguração do novo equipamento de Tomografia por Emissão de Pósitrons associada à Tomografia Computadorizada (PET-CT), com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O evento acontece no auditório Aloysio de Paula e encerra o ciclo de comemorações dos 75 anos da unidade.



O PET-CT é uma tecnologia utilizada, principalmente, no diagnóstico e acompanhamento de doenças oncológicas, além de aplicações nas áreas de neurologia e cardiologia. O exame permite diagnósticos mais precisos e precoces e contribui para tratamentos mais eficazes. Adquirido com verba destinada pela Bancada Parlamentar do Rio de Janeiro, o equipamento representa um avanço no fortalecimento da rede pública de saúde, ao ampliar o acesso da população a exames de alta tecnologia e à saúde de qualidade na região, e reforça o serviço de Medicina Nuclear do Huap-UFF.



Referência em ensino, pesquisa, extensão e assistência, o Huap-UFF atua como unidade de média e alta complexidade, com atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e desempenha papel estratégico na Região Metropolitana II do estado do Rio de Janeiro e na integração academia-serviço.



Serviço:

Cerimônia de inauguração do equipamento PET-CT no Huap



Data: 04 de fevereiro de 2026



Horário: 14h30



Local: Auditório Aloysio de Paula – Av. Marquês do Paraná, 303 – Centro, Niterói (no 2º andar do Huap-UFF)

