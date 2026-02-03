Niterói: HUAP terá inauguração do equipamento PET-CTReprodução
O PET-CT é uma tecnologia utilizada, principalmente, no diagnóstico e acompanhamento de doenças oncológicas, além de aplicações nas áreas de neurologia e cardiologia. O exame permite diagnósticos mais precisos e precoces e contribui para tratamentos mais eficazes. Adquirido com verba destinada pela Bancada Parlamentar do Rio de Janeiro, o equipamento representa um avanço no fortalecimento da rede pública de saúde, ao ampliar o acesso da população a exames de alta tecnologia e à saúde de qualidade na região, e reforça o serviço de Medicina Nuclear do Huap-UFF.
Referência em ensino, pesquisa, extensão e assistência, o Huap-UFF atua como unidade de média e alta complexidade, com atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e desempenha papel estratégico na Região Metropolitana II do estado do Rio de Janeiro e na integração academia-serviço.
Serviço:
Data: 04 de fevereiro de 2026
Horário: 14h30
Local: Auditório Aloysio de Paula – Av. Marquês do Paraná, 303 – Centro, Niterói (no 2º andar do Huap-UFF)
