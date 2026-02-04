Niterói: escola de samba de Niterói reflete sobre as crises do mundo contemporâneo - Divulgação

Niterói: escola de samba de Niterói reflete sobre as crises do mundo contemporâneo Divulgação

Publicado 04/02/2026 07:06

Niterói - A G.R.E.S. Magnólia Brasil levará para a avenida o enredo “A Minha Alegria Vai Vencer o Mal – A Utopia do Carnaval”, uma reflexão atual sobre as crises do mundo contemporâneo e a força do Carnaval brasileiro como símbolo de resistência, alegria e transformação social.

O desfile parte de um cenário de caos — marcado por conflitos, desigualdades e destruição do meio ambiente — e evolui para a celebração da alegria popular, onde o samba surge como resposta coletiva ao medo e ao ódio. A narrativa se encerra com uma mensagem de paz, amor e esperança no futuro, representada pelas crianças da escola.

Alinhada ao discurso do enredo, a Magnólia Brasil também reforça seu compromisso com a sustentabilidade. A escola aposta na reciclagem de resíduos sólidos e na reutilização de materiais como conceito artístico e social do desfile. O grande destaque será a primeira alegoria, inteiramente confeccionada com mais de uma tonelada de materiais reciclados, unindo impacto visual, consciência ambiental e criatividade carnavalesca.



Mais do que um espetáculo, a Magnólia Brasil apresenta um desfile-manifesto, reafirmando que, enquanto houver samba, haverá resistência — e que a alegria segue sendo um poderoso instrumento de transformação.