Publicado 03/02/2026 19:05

Niterói - A ligação de Oscar Niemeyer com Niterói vai ficar ainda mais forte. A cidade, que é a segunda do mundo com mais obras do arquiteto — atrás apenas de Brasília —, foi escolhida para sediar a Fundação Oscar Niemeyer e receber o Memorial que leva o nome do gênio do modernismo brasileiro. Nesta terça-feira (3), o prefeito Rodrigo Neves e o presidente da Fundação Oscar Niemeyer, José Fernando Aparecido de Oliveira, assinaram o convênio que vai transformar a Cúpula do Caminho Niemeyer na sede da Fundação e do Memorial Oscar Niemeyer.

O evento foi realizado no Museu de Arte Contemporânea (MAC), um dos projetos mais icônicos de Niemeyer e símbolo da cidade, e reuniu autoridades municipais, representantes da Fundação e convidados. “É um dia especial e histórico para as atuais e futuras gerações. Com a assinatura deste acordo, Niterói passa a abrigar a sede da Fundação Oscar Niemeyer, com todo o acervo desse gênio da arquitetura. Niemeyer foi um dos maiores gênios da humanidade, e a instalação da Fundação em nossa cidade é muito importante para Niterói e para o Brasil”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Quando a sede da Fundação e o Memorial estiverem prontos, mais de 20 mil itens de Oscar Niemeyer estarão reunidos em Niterói, em um acervo tombado pela Unesco. Entre as peças, há originais e cópias de croquis, conjuntos de plantas arquitetônicas e álbuns produzidos para apresentação de projetos a clientes. O acervo inclui ainda desenhos diversos, como paisagens, estudos e ilustrações.

O espaço contará com uma área ampla destinada à guarda do material, mobiliário adequado, além da instalação de um laboratório para pequenos restauros e confecção de embalagens especiais. Também estão previstos um centro de pesquisa e estudos sobre a obra de Niemeyer e a arquitetura moderna, além de exposição permanente aberta ao público.

“Era o desejo do Oscar que aquela cúpula recebesse o acervo, com uma exposição permanente, um memorial e um museu. A Cúpula é perfeita para isso. Prefeito, não tenho palavras para agradecer não só a sua sensibilidade, mas também a sua competência, determinação e rapidez. O legado de Oscar Niemeyer agora estará em casa, em Niterói, naquela cúpula maravilhosa, com um museu, um memorial e um centro de pesquisa. São mais de 20 mil documentos que estarão disponíveis para pesquisadores e para o público em geral. Só temos palavras de gratidão à Prefeitura de Niterói”, afirmou José Fernando Aparecido de Oliveira, presidente da Fundação Oscar Niemeyer.

Além das futuras instalações da Fundação e do Memorial, Niterói abriga outros projetos de Oscar Niemeyer abertos à visitação, como o Museu de Arte Contemporânea (MAC), o Memorial Roberto Silveira, a Estação Hidroviária de Charitas, a Praça JK, o Teatro Popular Oscar Niemeyer e o Reserva Cultural. Em breve, também farão parte da paisagem da cidade o Museu do Cinema Brasileiro, a nova Catedral São João Batista (católica) e a Catedral Evangélica.

Também participaram do evento o presidente do Caminho Niemeyer, Felipe Bevilacqua, a secretária das Culturas, Julia Pacheco, o secretário de Economia Criativa e Ações Estratégicas, André Diniz, primeira-dama e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Sixel Neves, e familiares de Niemeyer, como o sobrinho João Niemeyer.