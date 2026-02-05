Niterói: Banda da ACN desfilará pela orla de Charitas e também homenageará o artista - Divulgação

Niterói: Banda da ACN desfilará pela orla de Charitas e também homenageará o artistaDivulgação

Publicado 05/02/2026 08:50

Niterói - Neste domingo (8), o desfile da Banda do Central vai abrir o Carnaval do Clube, na Praia de Icaraí, com concentração às 11h30, em frente à sede. A festa é dedicada ao cantor Edinho Mendes (1952-2025), que é autor do Hino da Banda do Central e foi homenageado em vida no desfile dos 50 anos, no último Carnaval.

“Edinho era conhecido como a voz dos clubes, contribuindo muito com a nossa cultura e a história da festa em Niterói. Merece ser celebrado sempre. Os clubes agora retribuem essa dedicação”, diz o presidente do Central, Fernando Tinoco, que também preside a Associação de Clubes de Niterói (ACN).



Por sugestão da ACN, Edinho será lembrado nas programações e desfiles dos blocos dos clubes, neste Carnaval. Criada este ano, a Banda da ACN desfilará pela orla de Charitas e também homenageará o artista. A apresentação será no dia 16, segunda-feira, com concentração às 11h, no Charitas Aero Clube, na praia. As camisetas para as bandas podem ser trocadas por um quilo de alimento não perecível a serem doados às ações sociais. Os desfiles têm apoio da Prefeitura, através da Neltur.

