Niterói: cerca de 500 foliões do bloco usarão diversos adornos feitos com material reaproveitável - Divulgação

Publicado 05/02/2026 08:47

Niterói - Um carnaval animado e mais sustentável. É o que promete a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) para este ano. Toda a ornamentação do “Unidos da Asclin”, bloco formado pelos trabalhadores da empresa, foi feita com material reciclável. O “Unidos da Asclin”, que está completando 20 anos de existência, se apresentará no próximo dia 6 de fevereiro, a partir das 14h, em frente ao portão da sede da Companhia, na Rua Indígena, 72, em São Lourenço.

Com o enredo “Choque de Ordem”, cerca de 500 foliões do bloco usarão diversos adornos feitos com material reaproveitável, produzidos pelos colaboradores do setor Reciclin (equipe de reciclagem da Clin). Neste ano, foram reaproveitados 118 CDs, 3.963 tampinhas de garrafa, 183 garrafas PET, 58 bolinhas plásticas e grande quantidade de papelão para a confecção dos enfeites do bloco.

A artesã Rosineide Paulino Anselmo, de 60 anos, que trabalha há 33 anos na Companhia, disse que não faltou criatividade para que a equipe confeccionasse o carnaval deste ano. Ela revela que foram utilizados restos de tecido, como cetim, cerca de dois metros de papelão para as faixas da Rainha e do Rei do Bloco, além de 22 máscaras, adereços de mão e as tradicionais vassouras, feitas com plástico misto, que já são uma tradição do bloco.

“A nossa equipe tem muito orgulho de realizar todo esse trabalho com resíduo que foi jogado fora e nós aproveitamos. A reciclagem é um trabalho que envolve muito cuidado, criatividade e reaproveitamento de tudo. Vai ficar muito bonito no nosso bloco”, garantiu Rosineide.

Esta foi a primeira vez que a colaboradora da Clin Rosana Pereira de Carvalho, de 57 anos, que trabalha há 20 anos na empresa, participou da produção do bloco. Rosana gostou muito da oportunidade.

A previsão é que a festa seja aberta às 14h pela bateria da Escola de Samba Viradouro e em seguida comece a apresentação do grupo de samba Transação.

“Com certeza, este ano será muito especial. Incentivar o uso do material reciclável é essencial principalmente numa festa como o carnaval”, afirma a integrante da comissão organizadora do evento, Dora Maciel, que é gerente da turma SLES (Serviço de Limpeza Especiais e Emergenciais). Dora disse ainda que, como nos anos anteriores, após a folia a limpeza das ruas estará garantida.