Niterói: nova estação contará com 35 vagas para bicicletas - Bruno Eduardo Alves

Niterói: nova estação contará com 35 vagas para bicicletasBruno Eduardo Alves

Publicado 05/02/2026 08:58

Niterói – A Prefeitura ampliou o sistema de bicicletas compartilhadas gratuitas com a chegada das NitBikes a Charitas. O bairro recebeu, nesta terça-feira (03), a primeira estação do serviço, instalada pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta na Avenida Sílvio Picanço com a Rua Murilo Portugal, com 14 bicicletas disponíveis.

“A instalação da NitBike em Charitas fortalece a intermodalidade e dá continuidade a uma política pública iniciada no ano passado, com a redução da tarifa, que ampliou o acesso da população a linha aquaviária. Cada vez mais, a NitBike se consolida como uma alternativa de transporte rápida, barata, segura e sustentável para quem se desloca diariamente por Niterói”, afirmou o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões.

Fábio Daniel Santos, que trabalha em um bistrô ao lado da nova estação, destacou os benefícios para a mobilidade na região. “Acho muito interessante esse novo ponto porque dá para a gente sair daqui diretamente para o Centro. Eu gosto de andar de bicicleta, poder se deslocar de forma gratuita por Niterói será ótimo, tanto para dias de pressa quanto para aproveitar as paisagens que a cidade oferece, disse.

Nesta quinta-feira (05), será inaugurada a estação localizada no Catamarã, que contará com 35 vagas para bicicletas. Com a expansão, o sistema chegará a 721 bicicletas distribuídas em 58 estações. A previsão é de nova ampliação até o fim de março, quando o serviço deve alcançar 744 bicicletas e 62 estações.

Para utilizar as “roxinhas”, é necessário realizar o cadastro no aplicativo, disponível na Play Store e na App Store. Os usuários têm direito a 1 hora gratuita de uso nos dias de semana e 1 hora e 30 minutos aos domingos e feriados.