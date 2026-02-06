Niterói: Vitor Junior conseguiu emendas parlamentares para a cidadeDivulgação
Deputado Vitor Junior garante emendas parlamentares para apoio a projetos desenvolvidos em Niterói
Recursos que somam R$ 150 mil são destinados para iniciativas voltadas à inclusão social, prática esportiva e iniciação musical
Deputado Vitor Junior garante emendas parlamentares para apoio a projetos desenvolvidos em Niterói
Recursos que somam R$ 150 mil são destinados para iniciativas voltadas à inclusão social, prática esportiva e iniciação musical
Parceria desenvolve tecnologia inédita de biorremediação para melhorar o saneamento e a qualidade de vida
Projeto transforma óleo de cozinha usado em solução ecológica para tratamento de esgoto, unindo ciência, sustentabilidade e tecnologia social no Rio de Janeiro
Niterói entra no ritmo do Carnaval e já vive a alegria da folia
Com blocos de rua espalhados por toda a cidade, carnavais de bairro e desfiles das escolas no Caminho Niemeyer, a programação de 2026 promete muita animação
Niterói define metas prioritárias para 2026 no 1º Encontro de Gestores do ano
Evento marcou o alinhamento do secretariado com as grandes entregas previstas para a cidade
NitBikes chegam a Charitas e ampliam sistema de bicicletas compartilhadas gratuitas
Novas estações reforçam expansão do sistema na cidade
Feira de Empregabilidade acontece na cidade
Evento aproxima os participantes do programa Niterói Jovem EcoSocial do mercado de trabalho
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.