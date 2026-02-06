Niterói: Vitor Junior conseguiu emendas parlamentares para a cidade - Divulgação

Publicado 06/02/2026 08:22

Niterói - Com o objetivo de fortalecer iniciativas voltadas à inclusão social em Niterói, o deputado estadual Vitor Junior (PDT) garantiu R$ 150 mil em emendas parlamentares para apoio a ações e projetos desenvolvidos na cidade. Para a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Audição (Apada), que funciona há mais de 50 anos na cidade, estão sendo destinados R$ 50 mil. Este recurso será para a melhoria da infraestrutura física e tecnológica da instituição, a aquisição de novos equipamentos de reabilitação auditiva, além de incentivo a programas de capacitação.

O Aprendiz Musical também receberá R$ 50 mil por meio de emenda parlamentar para fortalecimento do projeto. Maior programa de musicalização em escolas públicas do país, o Aprendiz Musical, da Prefeitura de Niterói, beneficia mais de 10 mil crianças e jovens com aulas gratuitas e se tornou referência nacional na promoção da cidadania por meio da arte. Já na área do Esporte, estão sendo destinados R$ 50 mil ao Instituto Árvore de Bons Frutos para a aquisição de materiais esportivos, possibilitando a ampliação das atividades oferecidas, beneficiando crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade, e contribuindo para o desenvolvimento físico, social e educacional dos participantes.

"Ao apoiar projetos de iniciação musical, de esporte e o trabalho desenvolvido pela Apada, estamos fortalecendo a inclusão social, a cidadania e garantindo mais oportunidades para quem mais precisa. Destinar recursos por meio de emendas parlamentares é assegurar dignidade, desenvolvimento e mais qualidade de vida para crianças, jovens e pessoas com deficiência. Essas iniciativas reforçam nosso compromisso com políticas públicas que fazem a diferença na vida da população e ajudam a construir uma sociedade mais justa", enfatiza o deputado Vitor Junior.

