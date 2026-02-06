Niterói: Rodrigo Neves anunciou a continuidade do apoio da Prefeitura às operações integradas em 2026 - Evelen Gouvêa

Publicado 06/02/2026 08:48

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, reuniu, na manhã desta quinta-feira (5), o Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Segurança Pública (GGIM) com representantes municipais, estaduais e federais para fazer um balanço das ações realizadas ao longo de 2025. O encontro reforçou o protagonismo da Prefeitura na articulação das políticas de segurança, que levaram à queda expressiva dos principais indicadores de criminalidade na cidade. O prefeito também destacou a continuidade do apoio da Prefeitura às operações integradas em 2026, reafirmando que a segurança pública seguirá como uma das prioridades estratégicas do governo municipal.

"Em Niterói, temos uma atuação muito firme. Desde o início da minha primeira gestão, trabalhamos fortemente na cultura da paz, com o Pacto Niterói Contra a Violência, que abrange diversos projetos que dão oportunidades e disputam nossos jovens para que possam escolher um caminho diferente. Fizemos diversos aportes nas forças policiais, estamos melhorando as condições de trabalho e remuneração. A integração das forças de segurança foi uma grande aposta que estamos intensificando, e os resultados mostram que vem dando muito certo", enfatizou o prefeito Rodrigo Neves.

O Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Segurança Pública (GGIM) reúne todas as forças federais, estaduais e municipais que atuam em Niterói. Esse trabalho é fundamental para a integração das instituições de segurança pública e é responsável por grande parte dos resultados alcançados por Niterói no enfrentamento à criminalidade.

De acordo com Felipe Ordacgy, secretário do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança da Prefeitura de Niterói, o grande desafio é manter os bons resultados apresentados no último ano e seguir avançando. "Alcançamos números muito bons em 2025, com três recordes de toda a série histórica desde 2003. Então, temos um enorme desafio neste ano para manter o que vem sendo feito. Acredito muito no trabalho das forças de segurança integradas aqui em Niterói", destacou.

A reunião contou com representantes de diversas instituições. Além de secretários e autoridades da Prefeitura de Niterói, estavam presentes agentes das Polícias Federal, Militar, Civil e Rodoviária, com delegados da 76ª DP, 77ª DP, 78ª DP, DHNSG (Delegacia de Homicídios), DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), Segurança Presente, 12º BPM, CBA CBMERJ (Comando de Bombeiros de Área), PRPTC (Posto Regional de Polícia Técnico-Científica) e do Conselho Comunitário de Segurança.