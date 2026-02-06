Niterói: Rodrigo Neves anunciou a continuidade do apoio da Prefeitura às operações integradas em 2026Evelen Gouvêa
Prefeito reúne forças de segurança e destaca bons resultados na cidade
Reunião com o Gabinete de Gestão Integrada Municipal fez um balanço das ações de 2025
Prefeito reúne forças de segurança e destaca bons resultados na cidade
Reunião com o Gabinete de Gestão Integrada Municipal fez um balanço das ações de 2025
Rodrigo Neves recebe presidente do ICLEI e consolida Niterói como referência internacional em sustentabilidade
Cidade é cotada para sediar reunião do Conselho Regional da rede global de governos locais voltada ao desenvolvimento urbano sustentável
Prefeitura monta esquema de trânsito para desfiles no Caminho Niemeyer
Intervenções acontecem entre sexta-feira (6) e domingo (8), das 17h às 5h
Carnaval de Niterói começa nessa sexta-feira com mensagem de respeito às mulheres
Serão três dias de folia no Caminho Niemeyer e mais de 40 blocos espalhados pela cidade, na nova passarela em linha reta
Deputado Vitor Junior garante emendas parlamentares para apoio a projetos desenvolvidos em Niterói
Recursos que somam R$ 150 mil são destinados para iniciativas voltadas à inclusão social, prática esportiva e iniciação musical
Parceria desenvolve tecnologia inédita de biorremediação para melhorar o saneamento e a qualidade de vida
Projeto transforma óleo de cozinha usado em solução ecológica para tratamento de esgoto, unindo ciência, sustentabilidade e tecnologia social no Rio de Janeiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.