Niterói: operação será coordenada pela NitTrans, com apoio de outros órgãos municipais e de forças de segurançaDivulgação

Publicado 06/02/2026 08:38

Niterói – A Prefeitura preparou um esquema especial de trânsito para os desfiles do Carnaval 2026 que acontecem de sexta-feira (6) a domingo (8), das 17h às 5h, no Caminho Niemeyer, no Centro. O objetivo é garantir a segurança viária, organização do tráfego e melhorar a circulação de pedestres e do transporte público no entorno do evento.

A operação será coordenada pela NitTrans, com apoio de outros órgãos municipais e de forças de segurança, e inclui interdições, alterações no sentido de vias, proibição de estacionamento e criação de áreas específicas para táxis, ônibus, vans e veículos de aplicativo.



Interdições e restrições



Nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, das 17h às 5h, a Rua Professor Plínio Leite ficará parcialmente interditada no trecho entre a Avenida Visconde do Rio Branco e a Rua Doze. O tráfego será permitido apenas para veículos diretamente ligados ao evento, como carros alegóricos. No mesmo período e trecho, o estacionamento de veículos estará proibido. Para atender o público, será permitido estacionar em vias próximas ao Caminho Niemeyer: nas ruas Antônio Lopes Cunha e Saldanha Marinho, nos trechos compreendidos entre a Rua Visconde do Rio Branco e a Rua Professor Plínio Leite; e na Rua Um, entre a Rua professor Plínio Leite e a Rua Antônio Lopes Cunha.



Mudanças no sentido das vias



Durante os dias de desfile, das 17h às 5h, haverá inversão de mão na Rua Um, no trecho entre a Rua Marquês de Caxias e a Rua Doze. A Rua Doze também terá o sentido alterado entre a Rua Um e a Rua Professor Plínio Leite, com o objetivo de facilitar a circulação na região. Os ônibus que trafegam pela Avenida Feliciano Sodré, no sentido do Terminal Rodoviário, passarão a acessar a área pela Avenida Visconde do Rio Branco, Rua Marquês de Caxias, Rua Um e Rua Doze.

Táxis, aplicativos e transporte coletivo

Será implantado um ponto de táxi na Rua Marquês de Caxias, entre a Rua Professor Plínio Leite e a Rua Um, funcionando das 17h às 5h. No mesmo horário, os veículos de aplicativo e de passeio contarão com área específica de embarque e desembarque na Rua Um, entre a Rua Marquês de Caxias e a Rua Saldanha Marinho. Já os ônibus e vans terão local exclusivo para embarque e desembarque na Rua Um, entre a Rua Saldanha Marinho e a Rua Antônio Lopes Cunha. A NitTrans orienta os motoristas a evitarem a região Central durante os horários de interdição e reforça a importância de respeitar a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito.

