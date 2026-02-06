Niterói: município vem avançando de forma consistente rumo a um desenvolvimento urbano ordenado, sustentável e resiliente - Evelen Gouvêa

Niterói: município vem avançando de forma consistente rumo a um desenvolvimento urbano ordenado, sustentável e resilienteEvelen Gouvêa

Publicado 06/02/2026 08:41

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, recebeu na tarde desta quinta-feira (05) o presidente do ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, Rodrigo Perpétuo, em um encontro que reforçou o protagonismo do município nas políticas de enfrentamento às mudanças climáticas e de promoção da resiliência urbana. Também participou da reunião o consultor especial para temas ambientais e climáticos, Axel Grael.

Durante o encontro, o presidente do ICLEI sugeriu que Niterói sedie, em março deste ano, a reunião do Conselho Regional da instituição. Segundo Perpétuo, a escolha é reflexo dos avanços alcançados pela cidade na área ambiental e da liderança exercida pelo prefeito Rodrigo Neves no cenário nacional e internacional.

“Niterói é hoje uma referência no enfrentamento às mudanças climáticas e na construção de uma cidade mais resiliente. Vivemos uma das maiores tragédias climáticas da nossa história em 2010 e, desde 2013, realizamos mais de 350 obras de contenção de encostas, além de investimentos robustos em tecnologia, como radar meteorológico e fortalecimento da Defesa Civil. Mesmo com chuvas intensas nas últimas semanas, não tivemos registros de tragédias ou deslizamentos”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

Axel Grael ressaltou que a possível realização do encontro em Niterói contribui para ampliar o debate e fortalecer políticas públicas voltadas à sustentabilidade. “Essa parceria tem um enorme potencial para aprofundar as discussões e avançar ainda mais em temas centrais como resiliência, adaptação e mitigação climática, que estão no centro dos desafios contemporâneos enfrentados pelas cidades em todo o mundo”, afirmou Grael.

Para Rodrigo Perpétuo, a escolha de Niterói para sediar mais um evento internacional está diretamente relacionada à atuação do prefeito Rodrigo Neves, que atualmente preside a rede Mercocidades. “Niterói representa nossa região no debate global e leva a voz das cidades latino-americanas para o mundo. Nada mais justo do que realizar na cidade, onde o ICLEI desenvolveu o Plano de Ação Climática, a reunião do nosso Conselho Regional, consolidando a cidade como referência internacional em sustentabilidade”, afirmou.

Desde que se associou ao ICLEI, em 2017, Niterói vem avançando de forma consistente rumo a um desenvolvimento urbano ordenado, sustentável e resiliente. O município firmou compromissos com o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia, além de participar de oficinas de capacitação, workshops e fóruns internacionais.

A cidade também marcou presença em eventos de relevância global, como a COP25, em Madri, na Espanha, e o III Congresso de Unidades de Conservação da América Latina e do Caribe (CAPLAC), realizado em Lima, no Peru.

Fundado em 1990 por 200 governos locais de 43 países, durante reunião na sede das Nações Unidas, em Nova York, o ICLEI atua na promoção do desenvolvimento sustentável em escala global. Sua atuação na América Latina teve início em 1994, com a inauguração do primeiro escritório regional em Santiago, no Chile, em 1996. No Brasil, o primeiro Secretariado Regional foi instalado no Rio de Janeiro, em 2000. Desde 2011, São Paulo sedia o Secretariado para a América do Sul.