Niterói: alunos das escolas da rede municipal começaram o ano letivo - Guto Rodriguez

Niterói: alunos das escolas da rede municipal começaram o ano letivoGuto Rodriguez

Publicado 06/02/2026 08:52

Niterói - Cerca de 30 mil estudantes da Rede Municipal de Educação de Niterói voltaram às aulas nesta quinta-feira (5), marcando o início do ano letivo de 2026. O município iniciou o ciclo escolar com uma importante marca: todas as famílias que solicitaram vagas na rede foram contempladas.

Ao todo, a Secretaria Municipal de Educação viabilizou quase 10 mil matrículas entre Educação Infantil e Ensino Fundamental para 2026. O atendimento recorde foi garantido por uma estrutura que conta, atualmente, com 98 unidades municipais, 19 creches comunitárias e 36 escolas particulares conveniadas ao programa Escola Parceira.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou que a universalização do acesso é um dos pilares de uma cidade que investe em educação. "Garantir que todas as crianças que buscaram a nossa rede tenham uma vaga assegurada é uma das maiores vitórias da nossa gestão. Em Niterói, o acesso à educação de qualidade não é uma questão de sorte, é um direito garantido. Estamos investindo em tempo integral, inovação tecnológica e infraestrutura para que o filho do trabalhador niteroiense tenha as melhores oportunidades de desenvolvimento do país", afirmou o prefeito.

A eficiência no processo de matrícula foi impulsionada pelo novo site de matrículas e pelo Espaço de Atendimento da Educação, inaugurado no final do ano passado, com o objetivo de humanizar o suporte aos responsáveis.

O secretário municipal de Educação, Bira Marques, acompanhou o primeiro dia de aula na Umei Professor Edison Barreto, no Fonseca, Zona Norte de Niterói, dando as boas-vindas aos estudantes e profissionais. "Hoje é um dia de muita alegria. Zerar a fila de espera, contemplando inclusive as crianças de 0 a 3 anos — etapa que não é obrigatória por lei, mas que em Niterói tratamos como prioridade absoluta — mostra o nosso compromisso com as famílias. Iniciamos 2026 com a convicção de que nenhuma criança ficou para trás", pontuou Bira Marques.

Já no primeiro dia de aula, as unidades iniciaram a distribuição dos uniformes escolares. Segundo a diretora-geral da unidade, Fernanda Macedo, a entrega dos uniformes logo no primeiro dia garante a equidade. "O uniforme iguala as oportunidades e gera um sentimento de pertencimento. A criança já entra na escola sentindo-se parte de um projeto maior, protegida e identificada."

Marcela Trindade é mãe do pequeno Beto Trindade, matriculado no GREI 2. Ele ingressou na Rede Municipal, na Umei Professor Edison Rodrigues Barreto, no ano passado. “Estamos com uma expectativa ótima para este ano. O ano passado, que foi o primeiro dele aqui, já foi maravilhoso. A escola é maravilhosa. Ele se adaptou, se desenvolveu muito, e toda a família percebeu esse desenvolvimento rápido depois que ele entrou aqui. É uma escola muito acolhedora, com profissionais atenciosos. Hoje é o primeiro dia e ele já ficou muito bem, sem chorar. Então, a expectativa é que este ano seja só sucesso”, elogiou a mãe.

Novos investimentos – O ano letivo de 2026 começa com anúncios que consolidam Niterói como referência em inovação pedagógica. Entre as principais novidades está a implantação da primeira unidade bilíngue em espanhol da Rede Municipal, na Escola Municipal Dom José, localizada na comunidade da Vila Ipiranga, no Fonseca. A iniciativa visa garantir aos alunos da escola pública a fluência em um segundo idioma, integrando Niterói às estratégias de cooperação da América Latina, por meio do Mercocidades.

Outro avanço fundamental é a criação de laboratórios de ciência e tecnologia em todas as 12 unidades de Ensino Fundamental II. Por meio do programa “Mais Ciência na Escola”, realizado em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, os estudantes terão acesso a espaços maker, robótica e experimentação científica dentro das escolas, inspirados nas práticas já desenvolvidas no Centro de Formação Darcy Ribeiro.

